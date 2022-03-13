Украинцам в Польше будут выплачивать одноразовую финпомощь – сколько можно получить

Украинцы, которые эвакуировались в Польшу, смогут получить единоразовую финансовую помощь в размере 300 злотых (2028 грн) на человека.
Соответствующий закон о помощи беженцам подписал президент Польши Анджей Дуда, передает Оnet.pl.
Этот закон также гарантирует легитимность пребывания беженцев из Украины, а также их супругов даже в том случае, если у них нет украинского гражданства.
Далее по теме
Отмечается, что украинцы могут на законных основаниях находится на территории Польши в течение 18 месяцев. После этого можно подать заявление и получить разрешение на проживание сроком до 3 лет.
Также беженцы имеют возможность получить налоговый номер PESEL, работать в Польше, получать медицинскую помощь.
При желании украинские дети могут обучаться в польских школах.
Возмещение за прием беженцев
Правительство Украины возместит все коммунальные расходы бюджетам общин, которые дали бесплатный приют переселенцам в зданиях, помещениях коммунальной формы собственности.
Соответствующее решение принял Кабинет министров. Подразумеваются все расходы связанные с:
- теплоснабжением;
- водоснабжением;
- водоотводом;
- газоснабжением;
- покупкой дров, пеллетов и угля.
"Сегодня" также писали, какую помощь от государства могут получить украинцы, и рассказывали, нужно ли оплачивать коммуналку во время войны.