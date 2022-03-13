Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ Паралімпіада 2022 Паралімпіада 2022 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Деяким українцям спростили правила виїзду за кордон – кого це стосується

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
13 березня, 12:04
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, яким групам людей та чому тепер потрібно менше документів для перетину кордону
Для деяких українців спростили перетин кордону
Для деяких українців спростили перетин кордону / Фото: Getty Images, Укрзалызниця, Колаж: Сьогодні

Багато українців уже виїхали чи планують виїхати за кордон, щоб врятуватися від воєнних дій. Деякі процедури для полегшення виїзду уряд вже змінив або скасував, також на поступки йдуть і країни, які приймають біженців.

У Міністерстві соціальної політики повідомили, що Кабмін спростив процедуру перетину кордону для окремих категорій людей з інвалідністю і супроводжуючих їх осіб.

Реклама

У чому проблема

Очільниця Мінсоцполітики Марина Лазебна пояснила, що під час евакуації за кордон багато чоловіків з інвалідністю І та ІІ груп віком від 18 до 60 років не мають військових квитків. А у деяких таких квитках немає відмітки про непридатність до військової служби.

Через заборону чоловікам від 18 до 60 років виїжджати за кордон у воєнний час, прикордонна служба не пропускає чоловіків з інвалідністю та вимагає довідку про непридатність до служби.

"Для того, щоб не наражати людей на небезпеку та не створювати їм зайві складнощі, ми розширили перелік документів, які підтверджують групу інвалідності, і можуть бути підставами для пропуску на кордоні", – пояснила Лазебна.

Реклама

Які спрощення та для кого

Тепер люди з інвалідністю І та ІІ груп, незалежно від віку, можуть перетнути державний кордон, маючи лише один з цих документів:

  • довідка до акту огляду медико-соціальною експертною комісією;
  • посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до законів України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю", "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю";
  • довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу.

Спрощення для супроводжуючих

Разом з кожною людиною з інвалідністю І та ІІ групи, яка потребує постійного догляду, кордон може перетинати:

  • один із членів сім'ї першого ступеня споріднення, який досяг 18-річного віку;
  • або ж одна особа, яка досягла 18-річного віку та здійснює догляд відповідно до законодавства.

У цьому випадку документом, який підтвердить, що особа справді доглядає за людиною з інвалідністю, може бути посвідчення, довідка про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд.

Реклама

Свої особливості є у правилах для людей з інвалідністю, які визнані недієздатними або обмеженими у дієздатності. Їх супроводжувати може один опікун, піклувальник або член сім'ї першого ступеня споріднення, який досяг 18-річного віку.

"Супроводжуючий при виїзді за кордон для людини з інвалідністю, яка потребує догляду, це питання життєвої необхідності. Ми визначили, що супроводжувати може один з батьків, один з подружжя, доросла дитина, опікун, піклувальник або інша особа, яка здійснює догляд за такою людиною і отримує за це гарантовані державою виплати. І все. Лише одна доросла особа незалежно від віку і статі", прокоментувала Лазебна.

Умови перетину кордону для водіїв

Раніше "Сьогодні" писали, що аби налагодити міжнародну логістику, уряд спростив порядок перетину держкордону. Спрощення запровадили для водіїв вантажівок та залізничного транспорту. А саме для тих, хто здійснює:

  • міжнародні вантажні перевезення;
  • перевезення для потреб Збройних сил України;
  • перевезення медичних вантажів;
  • вантажів гуманітарної допомоги.

Також ми раніше розповідали, чи можна з домашнім улюбленцем перетнути кордон, і як змінилися правила перебування українських біженців на території Польщі.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Софія Зінов’єва Українцям у Польщі виплачуватимуть одноразову фіндопомогу – скільки можна отримати Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич Повернуть до копійки! Уряд відшкодує витрати громадам, які безплатно приймуть біженців Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Євгенія Пласконь Ні хліба, ні гречки: чому в супермаркетах "голі" полиці, і що зараз в дефіциті найбільше Євгенія Пласконь · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Фінанс-дайджест
Більше новин
Автор
Андрій Гаценко

Андрій Гаценко

Провідний редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Крипторинок
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини України
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Евакуація
Куди УЗ відправляє поїзди?
Новий розклад
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Цитата дня

Купувати зараз іноземну валюту на чорному ринку не варто. Курс буде завищеним і заробити на зворотній конвертації не факт, що вийде. Ніхто не знає, які рішення щодо монетарної політики будуть ухвалені після завершення війни.

Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
Що буде далі?
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

39016.02

Dogecoin (DOGE)

0.12

Ethereum (ETH)

2580.56

Litecoin (LTC)

106.1

Ripple (XRP)

0.8

Купити криптовалюту
Повоєнна допомога
"План Маршалла" для України
Що буде після війни?
Наші янголи-охоронці

Лейтенант Українець Владислав - 22-річний командир взводу мотопіхотного батальйону “Полісся”. Боєць зумів ефективно прикрити відхід побратимів при наступі ворога, врятувавши сотні життів. Про загибель Українця повідомили під час прориву на Антонівському мосту Херсонської області. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Круте піке
Війна в Україні розчавила рубль
Дива не станеться?
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
На зв'язку
Національний роумінг в Україні
Перемикайтеся!
Історії звитяг
Капітан Силівакін Ростислав - командир механізованого батальйону 93-ї механізованої бригади ЗСУ “Холодний Яр”. За успішні бої з переважаючими силами противника, звільнення українських міст і сел Сумщини нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня.
Слава Україні!
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Як відстежити окупантів

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Комуналка
Що робити з платіжками під час війни?
Дізнатися!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти