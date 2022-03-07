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Правила изменили: как эвакуировать домашнее животное на поезде и пересечь границу

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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7 марта, 13:15
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Рассказываем, как можно правильно эвакуировать свое животное из зоны боевых действий
Что делать с животными во время войны
Что делать с животными во время войны / Фото: Укрзализныця

Во время войны домашние питомцы становятся дополнительным испытанием для своих хозяев, поскольку их эвакуация требует дополнительных усилий и документов.

"Сегодня" рассказывают, эвакуируют ли животных на поездах и как вывезти питомца за границу.

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Эвакуация на поезде

Именно поезда стали одним из самых популярных видов эвакуационного транспорта и вывозят украинцев как за границу, так и просто в безопасный регион страны.

В пресс-службе "Укрзализныци" сообщают, что в связи с военным положением правила транспортировки животных будут смягчены.

Для путешествия в поезде ваше животное должно иметь ветеринарный паспорт и переноску для его транспортировки.

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"Призываем пассажиров не бросать своих животных на вокзалах городов: мы охотно возьмем на борт горожан вместе с котами или собаками и доставим в безопасное место. Просим других пассажиров отнестись с пониманием: потому что в эти непростые времена наша человечность определяется, в частности, по тому, как мы относимся к животным", – сообщили в пресс-службе.

Эвакуация за границу

Многие украинцы принимают решение покинуть страну на время военных действий и выехать за границу.

Вывезти с собой животное также возможно, но процедура будет сложнее, чем для перемещения внутри страны.

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Каждая страна имеет свои правила, но все они приблизительно одинаковые, особенно для государств-членов ЕС. Кабмин опубликовал такие условия для пересечения границы с Польшей:

Для вывоза животного за границу действуют такие правила:

  • животное идентифицировано с помощью микрочипа;
  • животное вакцинировано от бешенства (прививка действует);
  • животное имеет актуальный результат серологического теста для определения антител к возбудителю бешенства;
  • животное имеет действительный паспорт Европейского образца или сертификат о состоянии здоровья, выдается ветеринарными учреждениями Госпродпотребслужбы.

Однако если вы не выполнили одно или несколько требований – не расстраивайтесь. У вас остается еще два варианта пересечения границы.

Если вы можете указать адрес проживания этого животного в Польше вы должны иметь заполненную декларацию (заявку), ее можно найти на сайте кабмина.

Далее информация о местах пребывания передается соответствующему уездному (районному) ветеринарному врачу и уже он проводит все необходимые мероприятия.

Если вы не можете указать адрес будущего пребывания питомца, вы также должны иметь заполненную заявку и ветврач проведет все необходимые манипуляции сразу после пересечения границы.

Другие виды животных (грызуны, кролики, земноводные, рептилии, беспозвоночные, декоративные водные животные) временно освобождаются от получения разрешения Главного ветеринарного врача Республики Польши.

"Сегодня" также писали, какими рейсами "Укрзализныця" эвакуирует украинцев за границу и рассказывали, в каких странах ЕС можно путешествовать по железной дороге бесплатно.

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