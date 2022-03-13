"Укрзализныця" продолжает эвакуацию – как выехать в безопасное место 13 марта

"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда для эвакуации и в обратном направлении на 13 марта.
Об этом компания сообщила в социальных сетях.
Итак, график эвакуационных поездов за границу и в пределах страны на 13 марта выглядит следующим образом:
Далее по теме
- 15:00 – №7931 Авдеевка – Днепр;
- 11:00 – Житомир – Бердичев;
- 13:00 – №7912 Бердичев – Львов;
- 17:00 – №7764 Вознесенск – Львов;
- 9:00 – №722 Дарница – Харьков-Пасс;
- 11:00 – №781 Дарница – Днепр;
- 13:00 – №7801 Дарница – Львов;
- 16:00 – №7803 Дарница – Львов;
- 10:30 – №907/908 Днепр – Хелм;
- 12:30 – №903/904 Днепр – Сокаль;
- 16:00 – №797 Днепр – Львов;
- 17:30 – №782 Днепр – Львов;
- 14:00 – №7904 Жмеринка – Львов;
- 10:00 – №217/218 Запорожье-1 – Чоп;
- 16:00 – №912/911 Запорожье-1 – Хелм;
- 15:00 – №265/266 Краматорск – Черновцы;
- 14:00 – №219/220 Кривой Рог – Чоп;
- 11:00 – №210/209 Кривой Рог – Львов;
- 16:00 – №7736 Кропивницкий – Львов;
- 15:00 – №225/226 Лиман – Ужгород;
- 12:00 – №255/256 Лиман – Львов;
- 11:30 – №210/209 Львов – Кривой Рог;
- 17:00 – №261/262 Львов – Краматорск;
- 18:00 – №716 Львов – Киев-Пасс;
- 12:12 – №7609 Львов – Пшемысль;
- 15:40 – №7611 Львов – Пшемысль;
- 19:55 – №7601 Львов – Пшемысль;
- 17:00 – Львов – Хелм;
- 22:32 – №238/237 Одесса-Главная – Ужгород;
- 13:00 – №239/240 Стрый – Харьков-Пасс;
- 17:00 – №229/230 Ужгород – Харьков-Пасс;
- 13:00 №239/240 Харьков-Пас. – Львов;
- 16:00 – №755 Харьков-Пасс. – Львов;
- 15:30 – №903/904 (904) Хелм – Днепр;
- 12:00 – №907/908 (906) Хелм – Днепр;
- 16:30 – №219/220 Чоп – Кривой Рог;
- 15:30 – №217/218 Чоп – Запорожье-1;
- 11:35 – №8661 Чоп – Чиерна над Тисоу – Кошице (Словакия);
- 16:50 – №961 Чоп – Чиерна над Тисоу – Кошице (Словакия);
- 23:23 – Одесса – Измаил – Тульча (Румыния);
- 12:30 – Мукачево – Будапешт (Венгрия).
Также со станции Чоп до станции Захонь в Венгрии ежедневно курсируют 9 пар поездов с интервалом в 3 часа.
Бесплатные путешествия
Некоторые европейские страны, готовые принимать у себя украинских беженцев, заявили, что для граждан нашей страны проезд по железной дороге будет бесплатным.
Для этого нужно только показать паспорт, подтверждающий ваше гражданство.
К инициативе присоединились уже 11 стран, подробнее об этом мы рассказывали раньше.
"Сегодня" также писали, как правильно перевозить на поезде животных и рассказывали, какая ситуация с ценами на бензин в Украине.