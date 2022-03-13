"Укрзализныця" продолжает эвакуацию – как выехать в безопасное место 13 марта

Рассказываем, как эвакуироваться в безопасное место в поезде 13 марта, в воскресенье

Эвакуационные рейсы на 13 марта / Фото: Укрзализныця, Коллаж: Сегодня

"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда для эвакуации и в обратном направлении на 13 марта.

Об этом компания сообщила в социальных сетях.

Реклама

Итак, график эвакуационных поездов за границу и в пределах страны на 13 марта выглядит следующим образом:

15:00 – №7931 Авдеевка – Днепр;

11:00 – Житомир – Бердичев;

13:00 – №7912 Бердичев – Львов;

17:00 – №7764 Вознесенск – Львов;

9:00 – №722 Дарница – Харьков-Пасс;

11:00 – №781 Дарница – Днепр;

13:00 – №7801 Дарница – Львов;

16:00 – №7803 Дарница – Львов;

10:30 – №907/908 Днепр – Хелм;

12:30 – №903/904 Днепр – Сокаль;

16:00 – №797 Днепр – Львов;

17:30 – №782 Днепр – Львов;

14:00 – №7904 Жмеринка – Львов;

10:00 – №217/218 Запорожье-1 – Чоп;

16:00 – №912/911 Запорожье-1 – Хелм;

15:00 – №265/266 Краматорск – Черновцы;

14:00 – №219/220 Кривой Рог – Чоп;

11:00 – №210/209 Кривой Рог – Львов;

16:00 – №7736 Кропивницкий – Львов;

15:00 – №225/226 Лиман – Ужгород;

12:00 – №255/256 Лиман – Львов;

11:30 – №210/209 Львов – Кривой Рог;

17:00 – №261/262 Львов – Краматорск;

18:00 – №716 Львов – Киев-Пасс;

12:12 – №7609 Львов – Пшемысль;

15:40 – №7611 Львов – Пшемысль;

19:55 – №7601 Львов – Пшемысль;

17:00 – Львов – Хелм;

22:32 – №238/237 Одесса-Главная – Ужгород;

13:00 – №239/240 Стрый – Харьков-Пасс;

17:00 – №229/230 Ужгород – Харьков-Пасс;

13:00 №239/240 Харьков-Пас. – Львов;

16:00 – №755 Харьков-Пасс. – Львов;

15:30 – №903/904 (904) Хелм – Днепр;

12:00 – №907/908 (906) Хелм – Днепр;

16:30 – №219/220 Чоп – Кривой Рог;

15:30 – №217/218 Чоп – Запорожье-1;

11:35 – №8661 Чоп – Чиерна над Тисоу – Кошице (Словакия);

16:50 – №961 Чоп – Чиерна над Тисоу – Кошице (Словакия);

23:23 – Одесса – Измаил – Тульча (Румыния);

12:30 – Мукачево – Будапешт (Венгрия).

Также со станции Чоп до станции Захонь в Венгрии ежедневно курсируют 9 пар поездов с интервалом в 3 часа.

Бесплатные путешествия

Некоторые европейские страны, готовые принимать у себя украинских беженцев, заявили, что для граждан нашей страны проезд по железной дороге будет бесплатным.

Реклама

Для этого нужно только показать паспорт, подтверждающий ваше гражданство.

К инициативе присоединились уже 11 стран, подробнее об этом мы рассказывали раньше.

"Сегодня" также писали, как правильно перевозить на поезде животных и рассказывали, какая ситуация с ценами на бензин в Украине.