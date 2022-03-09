Некоторым водителям теперь легче пересечь границу Украины: кого касаются изменения

С начала войны России против Украины многие украинцы решили эвакуироваться за границу. В регионах около государственных рубежей образовались значительные пробки, поезда ходят с опозданием. В этих пробках стоят и критически необходимые гуманитарные грузы и помощь украинской армии.
Чтобы наладить международную логистику правительство упростило порядок пересечения госграницы, говорится на "Правительственном портале".
Каких водителей это касается?
Упрощение вводится для водителей грузовиков и ж/д транспорта. А именно для тех, кто совершает:
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- международные грузовые перевозки;
- перевозки для нужд Вооруженных сил Украины;
- перевозку медицинских грузов;
- грузов гуманитарной помощи.
Как пользоваться возможностью?
Чтобы получить соответствующее разрешение перевозчики, имеющие лицензию на осуществление международных грузовых автомобильных перевозок, должны собрать данные водителей и передать их:
- в Министерство инфраструктуры Украины;
- в Киевскую областную или городскую военную администрацию.
Эти данные можно передавать как в письменном виде, так и в электронном. Чтобы сделать это вторым способом, перевозчику нужно зайти в электронный кабинет в системе "ПУТЬ" по этой ссылке. Там доступен электронный сервис "Заявка на пересечение 18-60".
В Министерстве инфраструктуры заявили, что продолжительность оформления всех документов будет максимально короткой. С момента получения заявки от перевозчика до полного оформления должно пройти не больше двух часов.
В то же время, ответственность за возвращение водителя на территорию Украины после выполнения перевозки лежит на перевозчике.
Выезд за границу: что делать с деньгами
"Сегодня" уже писали, что военное положение в Украине принесло некоторые ограничения и финансовые проблемы для граждан. Появился вопрос, в каком виде вывозить гривну за границу.
Проблема в том, что украинцы, переехавшие в другие страны с наличными, порой не могут их обменять. Иногда они вынуждены менять их за бесценок. Именно поэтому выезжать следует со средствами на платежной карте.
Национальный банк рекомендует не вывозить наличную гривну за границу, а внести ее на карточные счета в Украине.
Также мы уже рассказывали, как эвакуировать домашнее животное на поезде и пересечь границу. А также писали, как оставить опасное место на поезде в среду, 9 марта.