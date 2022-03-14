Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ Паралимпиада 2022 Паралимпиада 2022 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Электронные деньги в ЕС теперь доступны украинцам – Revolut расширила услуги

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
14 марта, 14:49
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Финансово-технологическая компания Revolut предоставила доступ к платежным услугам украинцам, выехавшим в ЕС из-за войны
Украинцам предоставили доступ к электронным средствам в ЕС
Украинцам предоставили доступ к электронным средствам в ЕС / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Людей, вынужденно покинувших Украину из-за военных действий, всячески пытаются поддержать за границей. Кроме базовых потребностей беженцам обеспечивают льготные условия в разных сферах. Расширенные услуги предлагают и крупные компании.

Одна из таких – Revolut. В пресс-службе сообщили, что теперь украинцы в Евросоюзе смогут открыть счет электронных денег через упрощенную процедуру.

Реклама

"Более двух миллионов человек уже пересекли границы Украины в поисках безопасности, многие из которых имеют немного вещей и документов. Чтобы приобрести предметы первой необходимости, быстрый и легкий доступ к средствам необходим тысячам семей. Revolut позволяет тем, кто пересек границы страны, получить доступ к своим средствам, привязав приложение к своему украинскому банковскому счету. Revolut предлагает платежные услуги всем, кто вынужден выехать из Украины, предоставляя доступ к дополнительным валютам и механизмам сбережений", – написали в компании.

Что теперь доступно украинцам

Обычно для открытия такого счета требуется подтверждение права на жительство в Европе. Для украинцев это требование было отменено.

Также украинцы могут привязать любую украинскую банковскую карту к своему счету Revolut. После этого сразу станут доступны все стандартные операции.

Как отмечают в компании, стандартный счет не предусматривает ежемесячной комиссии. Его можно использовать для:

Реклама
  • отправки/получения средств;
  • обмена валюты.

Перечислять средства на этот счет может любой, кто уже находится в Европе. Лимиты на использование счета соответствуют ограничениям стандартного плана Revolut.

Ограничение перевода средств с этого счета Revolut на другой составляет €1,500 (48 257 грн) в день.

Компания также не будет принимать комиссии за переводы и обмен валют.

Реклама

Как открыть счет

Виртуальную банковскую карту можно получить в мобильном приложении.

Чтобы это сделать нужно:

  • скачать мобильное приложение Revolut;
  • щелкнуть Sign up и ввести номер телефона. Это может быть номер любой страны, главное, чтобы человек мог получить SMS сообщение на этот номер;
  • выбери страну нахождения, например, Польша или Словакия в секции Country of residence;
  • ввести текущий адрес за пределами Украины, например адрес жилья/временного убежища, и другие личные данные;
  • скачать фото украинского паспорта или ID-карты для подтверждения личности.

Также в Revolut обещают, что скоро в приложении появится украиноязычный интерфейс.

Выплаты украинцам за границей

"Сегодня" подробно расписали, какие государства предлагают беженцам из Украины денежные выплаты и в каких размерах.

Например, эвакуировавшиеся в Польшу украинцы смогут получить единовременную финансовую помощь в размере 300 злотых (2028 грн) на человека. Также польское законодательство предусматривает другие льготы.

В Чехии украинцы могут рассчитывать на выплаты в размере 5 тыс. чешских крон (около 6445 тыс. грн).

А в Словакии есть разные условия для разных людей, от чего зависит сумма помощи.

Также раньше мы писали о том, какая страна уже принимает цифровые документы в "Дії" и сколько денег списывают по банковским картам украинцев в Польше.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
София Зиновьева "Новая почта" запустила удобную во время войны функцию – что можно сделать онлайн София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Ульяна Лебич ПриватБанк выплачивает по 6,5 тыс. грн — кто и как сможет получить помощь Ульяна Лебич · Редактор Деньги Сегодня
Евгения Пласконь Упала на открытии торгов: цена газа в Европе снизилась на 16% Евгения Пласконь · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Финанс-дайджест
Больше новостей
Автор
Андрей Гаценко

Андрей Гаценко

Ведущий редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Крипторынок
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Новости Украины
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Главное о деньгах
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Эвакуация
Куда УЗ отправляет поезда?
Новое расписание
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Цитата дня

Покупать сейчас иностранную валюту на черном рынке не стоит. Курс будет завышенным и заработать на обратной конвертации не факт, что получится. Никто не знает, какие решения по монетарной политике будут приняты после завершения войны.

Александр Болтян, аналитик компании Esperio
Что будет дальше?
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

38913.96

Dogecoin (DOGE)

0.11

Ethereum (ETH)

2578.45

Litecoin (LTC)

104.98

Ripple (XRP)

0.77

Купить криптовалюту
Послевоенная помощь
"План Маршалла" для Украины
Что будет после войны?
Наши ангелы-хранители

Подполковник Литун Андрей - командир 1-го горно-штурмового батальона 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Погиб, защищая Родину и прикрывая побратимов. Ценой своей жизни спас от плена и гибели более тысячи украинских бойцов. За личное мужество ему присвоено звание Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Крутое пике
Война в Украине раздавила рубль
Чуда не случится?
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
На связи
Национальный роуминг в Украине
Переключайтесь!
Истории подвигов
Старший лейтенант Герус Андрей – боевой летчик-ас. Над городом Кропивницкий сбил вражеский Ил-76, чем не допустил высадку российского десанта с вооружением. Присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".
Слава Україні!
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Как отследить оккупантов

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Коммуналка
Что делать с платежками во время войны?
Узнать!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять