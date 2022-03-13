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Отсутствуют из-за войны. Уволят ли украинцев за неявку на работу

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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13 марта, 18:02
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Рассказываем, вправе ли работодатель уволить работника за неявку из-за военных действий в Украине
Как сохранить рабочее место в военное время
Как сохранить рабочее место в военное время / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Война России против Украины заставила украинцев забыть об обычной жизни и резко изменять место жительства, работу, бежать от обстрелов или даже уезжать за границу. В столь экстремальных условиях люди вынуждены временно покидать свои рабочие места.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины и Ассоциация ЮрФем объясняют, могут ли работодатели увольнять людей за неявку на работу во время военных действий

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Есть ли основания для увольнения за неявку на работу

В трудовом законодательстве не предусмотрено такое основание для освобождения, как война.

Есть несколько классификаций того, что работники могут не выходить на связь:

  • "НЗ" ("неявка по невыясненным причинам");
  • "ІВ" ("другие виды неявок, предусмотренные коллективными договорами, соглашениями");
  • "І" ("другие причины неявки").

Государство просит не увольнять людей во время войны. Однако даже если увольнение произойдет, то ответственность за это в законе не предусмотрена.

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И все же есть вариант, что некоторые случаи увольнения могут быть обжалованы в суде.

Что делать работникам

Если коммуникация между работником и работодателем установлена, и обе стороны сообщили о своих действиях во время войны, сотрудник может:

  • взять один из отпусков, предусмотренных законодательством;
  • оформить дистанционную работу: работодатель может предложить дистанционную или надомную работу или гибкий режим рабочего времени;
  • если работник (-ца) подлежат мобилизации, то Закон гарантирует сохранение рабочего места и среднего заработка.

В СНБО объясняют, что дистанционная работа это:

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Форма организации труда, когда человек работает вне офиса с использованием информационно-коммуникационных технологий. В таком случае работник самостоятельно определяет рабочее место и отвечает за обеспечение безопасных и безвредных условий труда.

А надомная работа означает следующее:

Работу выполняет работник по месту его жительства или в других помещениях, где будет налицо доступ ко всему для выполнения работы вне производственных или рабочих помещений собственника предприятия, учреждения, организации или уполномоченного им органа.

Также есть гибкий режим рабочего времени, когда человек может работать по другому режиму работы, чем указанный в правилах внутреннего трудового распорядка.

"Работодатель должен убедиться, что порученную работу работник сможет безопасно выполнять дома, работник имеет надлежащее оборудование и инструмент для безопасной работы, соответствующие защитные средства и устройства. Если работник имеет инвалидность, работодатель должен позаботиться об обустройстве рабочего места, а также принять меры по обеспечению физического и психологического здоровья работников", объясняют в СНБО.

Гибкий режим рабочего времени не влияет на формирование заработной платы, премий, исчисление трудового стажа. В таком случае продолжительность смены не может превышать 12 часов в сутки. А для женщин с детьми не больше 10 часов.

Безработица в России из-за войны против Украины

Ранее "Сегодня" рассказывали, что санкции западных партнеров привели к тому, что россияне начали терять работу на предприятиях, вышедших с рынка РФ.

Например, закрытие Ikea повлекло за собой потерю 15 тыс. рабочих мест, а завода Renault-Nissan в Тольятти, остановившемся из-за нехватки импортных запчастей, – это 35 тыс. рабочих мест.

Всего из-за остановки предприятий россияне потеряли уже 81 тысячу рабочих мест, и это только начало.

Раньше мы также писали, что будет с экономикой РФ до конца года, а также какие отрасли экономики активно будут развиваться в Украине после войны.

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Покупать сейчас иностранную валюту на черном рынке не стоит. Курс будет завышенным и заработать на обратной конвертации не факт, что получится. Никто не знает, какие решения по монетарной политике будут приняты после завершения войны.

Александр Болтян, аналитик компании Esperio
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