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Подалі від війни: що чекає українських переселенців у Польщі

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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5 березня, 16:12
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Розповідаємо, як українським переселенцям отримати допомогу в Польщі
Українці можуть отримати прихисток в Польщі
Українці можуть отримати прихисток в Польщі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З початку вторгнення Росії на територію України люди виїжджають до сусідніх країн, що в свою чергу спростили умови вʼїзду та надають допомогу українцям з житлом, харчуванням тощо. Не є винятком і сусідня Польща.

"Сьогодні" зібрав для вас всю необхідну інформацію для переселенців, що перебувають чи лише прямують до Польщі.

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Зауважимо, що виїзд за межі України заборонений чоловікам віком від 18 до 60 років. Серед винятків:

  • чоловіки, які мають посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік або висновок військово-лікарської комісії про непридатність;
  • особи, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років або на утриманні яких є дитина з інвалідністю;
  • усиновлювачі, опікуни або чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час проведення АТО.

Для перетину кордону при собі обовʼязково мати внутрішній паспорт, що посвідчує особу; якщо є, то закордонний, свідоцтва про народження дітей, які подорожують з вами, медичну документацію. З тваринами можна відʼїжджати і без ветеринарного паспорта.

За інформацією Finance.ua, раніше, щоб потрапити в Польщу, потрібно було обов’язково мати поліс страхування — "зелену карту". Проте з 28 лютого стало відомо, що кордони Польщі, Словаччини, Угорщини громадяни України можуть перетинати без полісів. Таке рішення підтримала ще й Молдова. Для інших країн поліс знадобиться.

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Як дістатися до Польщі?

Для початку вам потрібно дістатися до західних областей України. Нагадаємо, що "Укрзалізниця" повідомляє про евакуаційні рейси щодня на наступний день. Курсують вони за різними напрямками, час та маршрут можна переглянути в повідомленнях компанії у Facebook чи Telegram.

Із західних областей залізницею можна дістатися до Польської Республіки. Польська залізниця дозволила українцям безкоштовно користуватися поїздами категорії TLK та IC до 25 березня. Для цього при посадці достатньо показати документ, що посвідчує особу.

Пункти пропуску

Як повідомляє Finance.ua, з 25 лютого пропуск осіб, які перетинають кордон пішки, здійснюється:

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  • у всіх автомобільних пунктах пропуску на кордоні з Польщею у Львівській області;
  • у пункті пропуску "Устилуг", що на Волині;
  • у пункті пропуску "Шегині".

Всі пункти пропуску на польсько-українському кордоні за посиланням.

Чи можна потрапити до Польщі без закордонного паспорта?

На урядовому сайті Республіки Польща зазначено, що потрапити в країну можна навіть без закордонного паспорта.

В такому разі потрібно подати заяву про міжнародний захист на польському кордоні. Важливо мати з собою інший документ, що посвідчує особу, і під час опитування на кордоні пояснити, що ви хочете подати заяву на отримання статусу біженця в Польщі. Також необхідно буде пояснити, чому ви тікаєте з України.

Від кордону по Польщі

Від кордону автобусний перевізник Flixbus безкоштовно перевозить біженців. Рейс курсує від Перемишля та Жешува і розвозить людей по території Польщі.

Отримати безкоштовний квиток можна на вокзалі у Перемишлі в працівника компанії, який одягнений у фірмову зелену куртку з логотипом "Flixbus".

Також можна отримати онлайн-квиток. Для цього потрібно надіслати запит на електронну пошту [email protected] з темою листа "Україна". В тексті листа треба вказати місто відправлення (Перемишль або Жешув) та місце призначення, своє ім'я та прізвище, номер телефону та адресу електронної пошти, на яку прийде квиток.

Як отримати допомогу в Польщі?

Після прибуття в Польщу українці можуть скористатися допомогою, яку пропонує польський уряд (харчування, житло та іншу необхідну інформацію). Варто звернутися в один з цих пунктів за адресами:

Як бути українцям за кордоном?

Українка Тетяна, яка займається репетиторством у Познані, поділилася корисною інформацією про проживання у Польщі:

  • обмін валюти за можливості краще здійснювати в Україні – у Польщі майже неможливо знайти обмінники з гривень на злотий;
  • медична допомога (первинна, екстрена, стаціонарна, обстеження) для громадян України є безкоштовною;
  • проїзд у потягах із українським паспортом безкоштовний до 25 березня;
  • на заправках паливо можна купити в одні руки щонайбільше 40 літрів;
  • стартові пакети польських мобільних операторів роздають одразу на кордоні з Україною безкоштовно.

Блогер із Вроцлава Людмила повідомила, що роботу шукати варто на таких сайтах:

  • Olx.pl.
  • Pracuj.pl.
  • Praca.pl.
  • Eurabota.com.
  • Flagma.pl.

Польща закрила небо для російських літаків

Російські літаки не зможуть здійснювати польоти у повітряному просторі Польщі. Влада країни запровадила такі обмеження у відповідь на військове вторгнення РФ в Україну.

Це означає, що російські літаки не зможуть:

  • злітати із польських аеропортів;

  • приземлятися в Польщі;

  • літати над Польщею у транзитному режимі.

Також ми розповідали, що магазини в Польщі почали працювати на підтримку України. 10% від суми покупок скеровують на допомогу українцям.

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