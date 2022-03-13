Пересечь границу теперь можно с "Дією": какая страна принимает цифровые документы

Рассказываем, в какой стране беженцев из Украины теперь пропускают с цифровыми документами

Теперь документы в "Дии" будут принимать в Молдове / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинцы массово вынуждены покидать Украину из-за войны, которую начала Российская Федерация. К границе со странами-соседями собрались немалые очереди, одна из их причин – длительная проверка документов как с одной стороны границы, так и с другой.

Теперь Республика Молдова при принятии беженцев из Украины будет принимать цифровые документы. Об этом сообщают в Министерстве цифровой трансформации Украины.

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До 24 апреля Молдова объявила период чрезвычайной ситуации. В связи с этим, чтобы украинцы смогли беспрепятственно прибыть в страну, в Молдове будут принимать документы, сгенерированные в приложении "Дія".

Какие документы в "Дії" сейчас доступны

Сейчас в приложении можно сгенерировать несколько документов:

временный цифровой документ на период военного положения "єДокумент";

международный COVID-сертификат.

Остальные документы в "Дії" пока невозможно сгенерировать в период военного положения. В Минцифры обещают – как только ситуация стабилизируется, реестры возобновят работу и в приложении возобновится возможность генерации документов.

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Украинцам упрощают выезд за границу

Теперь для отдельных категорий людей с инвалидностью и сопровождающих их лиц нужно меньше документов, чтобы пересечь границу Украины с целью эвакуации.

"Сегодня" уже писали, что теперь люди с инвалидностью I и II групп, независимо от возраста, могут пересечь государственную границу, имея только один из этих документов:

справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией;

удостоверение, подтверждающее соответствующий статус, пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи в соответствии с законами Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью", "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью";

справка для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь.

Также упрощение есть и для сопровождающих лиц, о них мы писали в этом материале.

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Кроме того, "Сегодня" рассказывали о введении временного "єДокумента" в приложении "Дія" на период военного положения и о том, какие эвакуационные рейсы "Укрзализныця" осуществляет 13 марта.