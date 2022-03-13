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Перетнути кордон тепер можна з "Дією": яка країна приймає цифрові документи

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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13 березня, 16:03
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Розказуємо, у якій країні біженців з України тепер пропускають з цифровими документами
Тепер документи в "Дії" прийматимуть у Молдові
Тепер документи в "Дії" прийматимуть у Молдові / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українці масово змушені покидати Україну через війну, яку розпочала Російська Федерація. До кордону з країнами-сусідами зібралися чималі черги, одна з їхніх причин тривала перевірка документів як з одного боку кордону, так і з іншого.

Відтепер Республіка Молдова, приймаючи біженців з України, братиме до уваги цифрові документи. Про це повідомляють у Міністерстві цифрової трансформації України.

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До 24 квітня Молдова оголосила період надзвичайної ситуації. У зв'язку з цим, щоб українці змогли безперешкодно прибути до країни, у Молдові прийматимуть документи, згенеровані у застосунку "Дія".

Які документи в "Дії" нині доступні

Наразі у застосунку можна згенерувати декілька документів:

  • тимчасовий цифровий документ на період воєнного стану "єДокумент";
  • міжнародний COVID-сертифікат.

Інші документи в "Дії" поки що неможливо згенерувати у період воєнного стану. У Мінцифри обіцяють щойно ситуація стабілізується, реєстри відновлять роботу і в застосунку поновиться можливість генерації документів.

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Українцям спрощують виїзд за кордон

Відтепер для окремих категорій людей з інвалідністю і їхнього супроводу потрібно менше документів, щоб перетнути кордон України з метою евакуації.

"Сьогодні" вже писали, що відтепер люди з інвалідністю І та ІІ груп, незалежно від віку, можуть перетнути державний кордон, маючи лише один з цих документів:

  • довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією;
  • посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до законів України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю", "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю";
  • довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу.

Також спрощення є і для осіб, що супроводжують, про них ми писали в цьому матеріалі.

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Крім того, "Сьогодні" розповідали про запровадження тимчасового "єДокумента" у застосунку "Дія" на період воєнного стану та про те, які евакуаційні рейси "Укрзалізниця" здійснює 13 березня.

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Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
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