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Евакуаційні рейси "Укрзалізниці": як дістатися до Польщі, Угорщини та Словаччини

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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12 березня, 09:51
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Розповідаємо, як можна залишити країну залізницею 12 березня
Як виїхати за кордон 12 березня
Як виїхати за кордон 12 березня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

"Укрзалізниця" 8 березня продовжує відправляти евакуаційні потяги за кордон, щоб відвезти українців подалі від бойових дій.

Про розклад та напрямки руху компанія повідомила у Facebook.

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Рейси до Польщі

  1. № 907/908 Дніпро – Хелм о 10:30.

  2. № 7609/7610 Львів – Пшемисль о 12:12.

  3. № 7611/7612 Львів – Пшемисль о 15:40.

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  4. № 67/68 Київ – Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм №910/909).

  5. № 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55.

Рейси до Угорщини

Зі ст. Чоп до ст. Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у три години курсують дев'ять пар поїздів.

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Також о 12:30 з вокзалу м. Мукачево вирушає поїзд формування Угорської залізниці до Будапешта.

Рейси до Словаччини

  1. № 8661 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице вирушатиме об 11:35 та прибуватиме до кінцевої зупинки о 13:49.
  2. № 961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице відправленням о 16:50 і прибуттям о 18:13.

Рейси до Румунії

Евакуаційний маршрут Одеса – Тульча вирушить о 23:23 з одеського вокзалу до Ізмаїла з пересадкою на катер до Тульчі. Прибуття до Румунії о 10:30.

Безкоштовний проїзд для українців

В 11 країнах Європи запровадили безкоштовний проїзд на залізниці для українців. Щоб скористатися пропозицією, достатньо показати паспорт.

Так, безкоштовний проїзд у муніципальному транспорті Відня запровадила Австрія.

У Бельгії перевозять українців без плати за проїзд у будь-який пункт на поїздах SNCB, швидкісних TGV і Thalys, Eurostar. Квитки видають у міжнародних касах та терміналах вокзалу Brussels – Midi.

Для українців діє пропозиція безкоштовного проїзду по всій території Угорщини на поїздах MAV-START, за всіма маршрутами в Грузії, на рейсах Deutche Bahn з Польщі до Німеччини.

Нідерланди надають українцям квиток на день, який діє 24 години та підходить для посадки на будь-який поїзд.

Поляки перевозять українців 2-м класом територією країни в потягах TLK і IC PKP Intercity. Квиток видають на касі чи в кондуктора.

У Словаччині громадяни України можуть скористатися послугами залізничної компанії ZSSK та автобусного перевізника Slovak Lines. У Фінляндії для українців пропозиція діє від залізничного перевізника VR, у Франції – на поїздах SNFC.

По Чехії українцям дали безкоштовний проїзд на транспорті Leo Express і CD. Остання також здійснює гуманітарні рейси від кордонів України з Польщею і Словаччиною на територію Чехії.

Раніше ми писали, які евакуаційні рейси запустила "Укрзалізниця" по території України.

Також ми розповідали, що чекає українських переселенців у Польщі, і як загалом оформити статус біженця.

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