Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка 🚨 Руйнування Харкова
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Новини транспорту

Достатньо показати паспорт – в яких країнах проїзд для українців безкоштовий

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
3 березня, 11:46
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Європейські країни запровадили особливу пропозицію для українців
Європейські країни пропонують безкоштовний проїзд для українців
Європейські країни пропонують безкоштовний проїзд для українців / Фото: Колаж: Сьогодні

В 11 країнах Європи запровадили безкоштовний проїзд на залізниці для українців. Щоб скористатися пропозицією, достатньо показати паспорт.

Про це повідомляють на державних сайтах країн ЄС та в соцмережах.

Реклама

Так, безкоштовний проїзд у муніципальному транспорті Відня запровадила Австрія.

У Бельгії перевозять українців без оплати за проїзд у будь-який пункт на поїздах SNCB, швидкісних TGV і Thalys, Eurostar. Квитки видають у міжнародних касах та терміналах вокзалу Brussels – Midi.

Для українців діє пропозиція безкоштовного проїзду по всій території Угорщини на поїздах MAV-START, за всіма маршрутами в Грузії, за рейсами Deutche Bahn з Польщі в Німеччину.

Реклама

Нідерланди надають українцям квиток на день, який діє 24 години та підходить для посадки на будь-який потяг.

Поляки перевозять українців 2 класом по території країни в потягах TLK і IC PKP Intercity. Квиток видають на касі чи в кондуктора.

У Словаччині громадяни України можуть скористатися послугами залізничної компанії ZSSK та автобусного перевізника Slovak Lines. У Фінляндії для українців пропозиція діє від залізничного перевізника VR, у Франції – на поїздах SNFC.

Реклама

По Чехії українцям дали безкоштовний проїзд на транспорті Leo Express і CD. Остання також здійснює гуманітарні рейси від кордонів України з Польщею і Словаччиною на територію Чехії.

Евакуаційні рейси

З початком війни Укрзалізниця запустила евакуаційні рейси для громадян. Потяги курсують до Польщі, Чехії та Словаччини.

Зі Львова можна дістатися в Хелм, Ягодин та головних міст Чехії і Словаччини. З Києва – до Варшави.

Українці можуть скористатися пішими переходами на кордонах з ЄС. Туди організували безкоштовні трансфери з Ужгорода, Мукачево, станції Чоп.

Раніше ми розповідали, які евакуаційні рейси Укрзалізниця запустила по території України.

Віталій Кличко повідомив, що в Києві планують відкрити два мости для проїзду – насамперед, щоб отримувати гуманітарну допомогу.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Софія Зінов’єва ПриватБанк оголосив нові кредитні канікули – кому і скільки можна не платити Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич Без обмежень! На що дозволили витрачати "тисячу Зеленського" Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Євгенія Пласконь Достатньо показати паспорт – в яких країнах проїзд для українців безкоштовий Євгенія Пласконь · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Фінанс-дайджест
Більше новин
Автор
Андрій Гаценко

Андрій Гаценко

Провідний редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Крипторинок
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Ньюзмейкер
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
В кулуарах Влади
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини України
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Евакуація
Куда УЗ відправляє поїзди?
Новий розклад
Цитата дня

Декілька років у Росії заборонені вивіски з курсом долара та євро в банках, щоб це не привертало увагу і менше люди задавалися питанням, як при дорогій нафті, стабільному припливі грошових коштів від експорту у них такий дорогий долар, євро і нічого в країні не змінюється.

Максим Орищак, аналітик компанії "Центр біржових технологій"
Що буде далі?
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

43434.73

Dogecoin (DOGE)

0.13

Ethereum (ETH)

2905.83

Litecoin (LTC)

111.1

Ripple (XRP)

0.77

Купити криптовалюту
Наші янголи-охоронці

Той, хто пройшов крізь вогонь. Сапер-матрос підірвав міст разом із собою, щоб зупинити танки РФ.

Герої не вмирають!
Круте піке
Війна в Україні розчавила рубль
Дива не станеться?
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
На зв'язку
Мобільні оператори змінюють умови
Все, що потрібно знати
Історії звитяг
Сумські партизани. Залізничники Руслан Аристархов і Артем Кисельов без зброї, але за допомогою кмітливості захопили ворожий БТР та двох російських військових із екіпажу. УЗ готує подання до нагородження своїх героїв.
Слава Україні!
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Як підтримати армію

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Комуналка
Що робити з платіжками під час війни?
Дізнатися!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти