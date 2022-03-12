"Укрзалізниця" запускає евакуаційні рейси: куди можна виїхати 12 березня

"Укрзалізниця" попри введення воєнного стану працює за графіком та продовжує стабільний рух евакуаційних потягів.
Про це інформує вона на своїй сторінці у Facebook.
12 березня всі потяги повинні виїхати вчасно. Проте їхній графік може змінюватися залежно від оперативної ситуації, крім того, "Укрзалізниця" додаватиме евакуаційні рейси за необхідності.
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Рейси по ст. Київ
- 11:46 – №45/46 Ужгород – Краматорськ.
- 13:09 – №114/113 Лиман – Львів.
- 13:09 – №142/141 Лиман – Львів.
- 14:07 – №749/750 Київ-Пас – Івано-Франківськ.
- 14:25 – №769/770 Київ-Пас – Кам'янець-Подільський.
- 14:25 – №757/758 Київ-Пас – Могилів-Подільський.
- 15:02 – №55/56 Київ-Пас – Рахів.
- 17:09 – №13/14 Київ-Пас – Солотвино.
- 17:42 – №790/789 Київ-Пас – Кропивницький.
- 17:42 – №792/791 Київ-Пас – Кременчук.
- 18:30 – №81/82 Київ-Пас – Ужгород.
- 19:06 – №43/44 Київ-Пас – Івано-Франківськ.
- 19:13 – №67/68 Київ-Пас – Варшава.
- 19:48 – №95/96 Київ-Пас – Рахів.
- 20:12 – №49/50 Київ-Пас – Трускавець.
- 20:21 – №57/59 Київ-Пас – Ворохта.
- 20:21 – №60/58 Київ-Пас – Чоп.
- 21:07 – №38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1.
- 21:08 – №29/30 Київ-Пас – Ужгород.
- 21:15 – №105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна.
- 21:22 – №98/97 Київ-Пас – Ковель.
- 21:28 – №76/75 Київ-Пас – Кривий Ріг-Головний.
- 21:33 – №130/129 Кременчук – Ворохта.
- 21:33 – №149/159 Полтава Півд – Чернівці.
- 21:50 – №15/16 Харків-Пас. – Рахів.
- 21:50 – №17/18 Харків-Пас. – Ужгород.
- 22:22 – №7/8 Київ-Пас – Чернівці.
- 22:27 – №45/46 Краматорськ – Ужгород.
- 22:37 – №91/92 Київ-Пас – Львів.
- 22:49 – №138/137 Хмельницький – Лиман.
- 23:46 – №771/772 Київ-Пас – Хмельницький.
Рейси по ст. Одеса
- 14:15 – №25/26 Одеса-Головна – Рахів.
- 18:13 – №78/77 Одеса-Головна – Ковель.
- 18:22 – №38/36-35/37 Одеса-Головна – Пшемисль.
- 19:20 – №90/89 Одеса-Головна – Краматорськ.
- 20:49 – №136/135 Одеса-Головна – Чернівці.
- 21:31 – №12/11 Одеса-Головна – Львів.
- 22:03 – №105/106 Одеса-Головна – Київ-Пас.
- 22:25 – №8/7 Одеса-Головна – Харків-Пас.
Рейси по ст. Полтава
- 15:21 – №149/159 Полтава Півд – Чернівці.
- 17:20 – №15/16 Харків-Пас. – Рахів.
- 17:20 – №17/18 Харків-Пас. – Ужгород.
- 23:20 – №44593 Краматорськ – Івано-Франківськ.
- 23:42 – №8/7 Харків-Пас. – Одеса-Головна.
- 23:44 – №138/137 Лиман – Хмельницький
Рейси по ст. Харків
- 12:06 – №45/46 Краматорськ – Ужгород.
- 16:00 – ІС+ Харків – Львів.
- 15:09 – №15/16 Харків-Пас. – Рахів.
- 15:09 – №17/18 Харків-Пас. – Ужгород.
- 19:27 – №795/796 Харків-Пас. – Дніпро.
- 20:15 – №21/22 Харків-Пас. – Трускавець.
- 20:35 – №138/137 Лиман – Хмельницький.
- 21:08 – № 1/2 Краматорськ – Івано-Франківськ.
- 21:43 – №8/7 Харків-Пас. – Одеса-Головна.
- 22:11 – №90/89 Краматорськ – Одеса-Головна
Рейси по ст. Вінниця
- 14:26 – №42/41 Дніпро – Трускавець.
- 16:34 – №44717 Запоріжжя-1 – Рахів.
- 17:15 – №769/770 Київ-Пас – Кам'янець-Подільський.
- 17:49 – №86/85 Запоріжжя-1 – Львів.
- 17:49 – №88/87 Запоріжжя-1 – Ковель.
- 19:38 – №138/137 Хмельницький – Лиман.
- 23:11 – №37/38 Запоріжжя-1 – Київ-Пас.
- 23:14 – №49/50 Київ-Пас – Трускавець.
Рейси по ст. Запоріжжя
- 12:20 – №120/119 Запоріжжя-1 – Львів.
- 14:45 – №44717 Запоріжжя-1 – Рахів.
- 16:05 – №86/85 Запоріжжя-1 – Львів.
- 16:05 – №88/87 Запоріжжя-1 – Ковель.
- 21:38 – №37/38 Запоріжжя-1 – Київ-Пас.
Додаткові евакуаційні рейси
Ддаткові евакуаційні рейси будуть призначатися протягом дня з урахуванням реального пасажиропотоку. Станом на 12 березня призначені такі додаткові поїзди:
- Поїзд 255/256 Краматорськ – Самбір, 13 вагонів, 11:00.
- Поїзд 229/230 Харків – Ужгород, 21 вагон, 09:40.
- П. 228/227 Дніпро – Чоп, 18 вагонів, 12:00.
- Поїзд 223/224 Кривий Ріг – Львів, 12 вагонів, 11:00.
- Поїзд 219/220 Кривий Ріг – Чоп, 15 вагонів, 14:50.
- Поїзд 238/237 Одеса – Ужгород, 19 вагонів, 22:32.
- Поїзд Житомир – Бердичів – Львів, посадка з 11:00 та 13:00.
Посадка на рейси "Укрзалізниці"
Посадка на евакуаційні рейси для пасажирів безкоштовна та проводиться у порядку живої черги.
Пріоритет надається дітям, жінкам та людям похилого віку. Також за наявності місць сісти в поїзд можуть інші пасажири.
Раніше ми писали, що в 11 країнах Європи запровадили безкоштовний проїзд на залізниці для українців. Щоб скористатися пропозицією, достатньо показати паспорт.
Також ми розповідали, чи можна користуватися громадським транспортом у великих містах під час війни.