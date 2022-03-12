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"Укрзалізниця" запускає евакуаційні рейси: куди можна виїхати 12 березня

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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12 березня, 09:29
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За допомогою евакуаційних потягів українці можуть виїхати з гарячих точок
Як курсуватимуть рейси "Укрзалізниці" 12 березня
Як курсуватимуть рейси "Укрзалізниці" 12 березня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

"Укрзалізниця" попри введення воєнного стану працює за графіком та продовжує стабільний рух евакуаційних потягів.

Про це інформує вона на своїй сторінці у Facebook.

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12 березня всі потяги повинні виїхати вчасно. Проте їхній графік може змінюватися залежно від оперативної ситуації, крім того, "Укрзалізниця" додаватиме евакуаційні рейси за необхідності.

Рейси по ст. Київ

  • 11:46 – №45/46 Ужгород – Краматорськ.
  • 13:09 – №114/113 Лиман – Львів.
  • 13:09 – №142/141 Лиман – Львів.
  • 14:07 – №749/750 Київ-Пас – Івано-Франківськ.
  • 14:25 – №769/770 Київ-Пас – Кам'янець-Подільський.
  • 14:25 – №757/758 Київ-Пас – Могилів-Подільський.
  • 15:02 – №55/56 Київ-Пас – Рахів.
  • 17:09 – №13/14 Київ-Пас – Солотвино.
  • 17:42 – №790/789 Київ-Пас – Кропивницький.
  • 17:42 – №792/791 Київ-Пас – Кременчук.
  • 18:30 – №81/82 Київ-Пас – Ужгород.
  • 19:06 – №43/44 Київ-Пас – Івано-Франківськ.
  • 19:13 – №67/68 Київ-Пас – Варшава.
  • 19:48 – №95/96 Київ-Пас – Рахів.
  • 20:12 – №49/50 Київ-Пас – Трускавець.
  • 20:21 – №57/59 Київ-Пас – Ворохта.
  • 20:21 – №60/58 Київ-Пас – Чоп.
  • 21:07 – №38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1.
  • 21:08 – №29/30 Київ-Пас – Ужгород.
  • 21:15 – №105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна.
  • 21:22 – №98/97 Київ-Пас – Ковель.
  • 21:28 – №76/75 Київ-Пас – Кривий Ріг-Головний.
  • 21:33 – №130/129 Кременчук – Ворохта.
  • 21:33 – №149/159 Полтава Півд – Чернівці.
  • 21:50 – №15/16 Харків-Пас. – Рахів.
  • 21:50 – №17/18 Харків-Пас. – Ужгород.
  • 22:22 – №7/8 Київ-Пас – Чернівці.
  • 22:27 – №45/46 Краматорськ – Ужгород.
  • 22:37 – №91/92 Київ-Пас – Львів.
  • 22:49 – №138/137 Хмельницький – Лиман.
  • 23:46 – №771/772 Київ-Пас – Хмельницький.

Рейси по ст. Одеса

  • 14:15 – №25/26 Одеса-Головна – Рахів.
  • 18:13 – №78/77 Одеса-Головна – Ковель.
  • 18:22 – №38/36-35/37 Одеса-Головна – Пшемисль.
  • 19:20 – №90/89 Одеса-Головна – Краматорськ.
  • 20:49 – №136/135 Одеса-Головна – Чернівці.
  • 21:31 – №12/11 Одеса-Головна – Львів.
  • 22:03 – №105/106 Одеса-Головна – Київ-Пас.
  • 22:25 – №8/7 Одеса-Головна – Харків-Пас.

Рейси по ст. Полтава

  • 15:21 – №149/159 Полтава Півд – Чернівці.
  • 17:20 – №15/16 Харків-Пас. – Рахів.
  • 17:20 – №17/18 Харків-Пас. – Ужгород.
  • 23:20 – №44593 Краматорськ – Івано-Франківськ.
  • 23:42 – №8/7 Харків-Пас. – Одеса-Головна.
  • 23:44 – №138/137 Лиман – Хмельницький

Рейси по ст. Харків

  • 12:06 – №45/46 Краматорськ – Ужгород.
  • 16:00 – ІС+ Харків – Львів.
  • 15:09 – №15/16 Харків-Пас. – Рахів.
  • 15:09 – №17/18 Харків-Пас. – Ужгород.
  • 19:27 – №795/796 Харків-Пас. – Дніпро.
  • 20:15 – №21/22 Харків-Пас. – Трускавець.
  • 20:35 – №138/137 Лиман – Хмельницький.
  • 21:08 – № 1/2 Краматорськ – Івано-Франківськ.
  • 21:43 – №8/7 Харків-Пас. – Одеса-Головна.
  • 22:11 – №90/89 Краматорськ – Одеса-Головна

Рейси по ст. Вінниця

  • 14:26 – №42/41 Дніпро – Трускавець.
  • 16:34 – №44717 Запоріжжя-1 – Рахів.
  • 17:15 – №769/770 Київ-Пас – Кам'янець-Подільський.
  • 17:49 – №86/85 Запоріжжя-1 – Львів.
  • 17:49 – №88/87 Запоріжжя-1 – Ковель.
  • 19:38 – №138/137 Хмельницький – Лиман.
  • 23:11 – №37/38 Запоріжжя-1 – Київ-Пас.
  • 23:14 – №49/50 Київ-Пас – Трускавець.

Рейси по ст. Запоріжжя

  • 12:20 – №120/119 Запоріжжя-1 – Львів.
  • 14:45 – №44717 Запоріжжя-1 – Рахів.
  • 16:05 – №86/85 Запоріжжя-1 – Львів.
  • 16:05 – №88/87 Запоріжжя-1 – Ковель.
  • 21:38 – №37/38 Запоріжжя-1 – Київ-Пас.

Додаткові евакуаційні рейси

Ддаткові евакуаційні рейси будуть призначатися протягом дня з урахуванням реального пасажиропотоку. Станом на 12 березня призначені такі додаткові поїзди:

  • Поїзд 255/256 Краматорськ – Самбір, 13 вагонів, 11:00.
  • Поїзд 229/230 Харків – Ужгород, 21 вагон, 09:40.
  • П. 228/227 Дніпро – Чоп, 18 вагонів, 12:00.
  • Поїзд 223/224 Кривий Ріг – Львів, 12 вагонів, 11:00.
  • Поїзд 219/220 Кривий Ріг – Чоп, 15 вагонів, 14:50.
  • Поїзд 238/237 Одеса – Ужгород, 19 вагонів, 22:32.
  • Поїзд Житомир – Бердичів – Львів, посадка з 11:00 та 13:00.

Посадка на рейси "Укрзалізниці"

Посадка на евакуаційні рейси для пасажирів безкоштовна та проводиться у порядку живої черги.

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Пріоритет надається дітям, жінкам та людям похилого віку. Також за наявності місць сісти в поїзд можуть інші пасажири.

Раніше ми писали, що в 11 країнах Європи запровадили безкоштовний проїзд на залізниці для українців. Щоб скористатися пропозицією, достатньо показати паспорт.

Також ми розповідали, чи можна користуватися громадським транспортом у великих містах під час війни.

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Купувати зараз іноземну валюту на чорному ринку не варто. Курс буде завищеним і заробити на зворотній конвертації не факт, що вийде. Ніхто не знає, які рішення щодо монетарної політики будуть ухвалені після завершення війни.

Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
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