Посадка на евакуаційні рейси для пасажирів безкоштовна – Укрзалізниця

Посадка на евакуаційні рейси для пасажирів безкоштовна та проводиться у порядку живої черги.
Про це повідомляє Укрзалізниця у Telegram.
Деталі
Пріоритет надається дітям, жінкам та людям похилого віку. Також за наявності місць сісти в поїзд можуть решта пасажирів
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"Інші потяги рухаються країною, але через зменшення швидкості та зупинок біля блокпостів у разі потреби графік руху змінюється, тому пасажирам рекомендується уважно слухати оголошення на вокзалах та чекати наступного евакуаційного поїзда", – йдеться у повідомленні.
Що відомо
"Десятки тисяч дітей та простих українців врятовані з-під лінії вогню – до чотирьох тисяч веземо щогодини. І ми не зупинимося.
Що треба розуміти:
- Ми усвідомлено не даємо чітких анонсів із графіком відправлення та руху. Це дозволяє їхати поза радарів та оперативно коригувати маршрут згідно з підказками зі штабу.
- Сіли в поїзд – не треба селфі з геотегом у Шепетівці. Це нівелює пункт 1.
- Вимоги дотримання карантинного режиму для посадки на евакуаційні рейси пом'якшені.
- Наші бригади їдуть у рейсі десь по кілька діб. Під обстрілом. Без гарячої їжі. Ті, що переживають за власні сім'ї, але все ж таки разом з пасажирами, бо це наш обов'язок".
Обстановка
У Харкові 25 лютого російські окупанти знову відкрили стрілянину. Вибухи чути у кількох районах міста.
Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що російські війська намагаються прорватися до Києва.