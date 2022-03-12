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"Укрзализныця" запускает эвакуационные рейсы: куда можно выехать 12 марта

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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12 марта, 09:29
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С помощью эвакуационных поездов украинцы могут выехать из горячих точек
Как будут курсировать рейсы "Укрзализныци" 12 марта
Как будут курсировать рейсы "Укрзализныци" 12 марта / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

"Укрзализныця", несмотря на введение военного положения, работает по графику и продолжает стабильное движение эвакуационных поездов.

Об этом информирует она на своей странице в Facebook.

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12 марта все поезда должны уехать в срок. Однако их график может изменяться в зависимости от оперативной ситуации, кроме того, "Укрзализныця" будет добавлять эвакуационные рейсы по необходимости.

Рейсы по ст. Киев

  • 11:46 – №45/46 Ужгород – Краматорск.
  • 13:09 – №114/113 Лиман – Львов.
  • 13:09 – №142/141 Лиман – Львов.
  • 14:07 – №749/750 Киев-Пасс – Ивано-Франковск.
  • 14:25 – №769/770 Киев-Пасс – Каменец-Подольский.
  • 14:25 – №757/758 Киев-Пасс – Могилев-Подольский.
  • 15:02 – №55/56 Киев-Пасс – Рахов.
  • 17:09 – №13/14 Киев-Пасс – Солотвино.
  • 17:42 – №790/789 Киев-Пасс – Кропивницкий.
  • 17:42 – №792/791 Киев-Пасс – Кременчуг.
  • 18:30 – №81/82 Киев-Пасс – Ужгород.
  • 19:06 – №43/44 Киев-Пас – Ивано-Франковск.
  • 19:13 – №67/68 Киев-Пас – Варшава.
  • 19:48 – №95/96 Киев-Пасс – Рахов.
  • 20:12 – №49/50 Киев-Пасс – Трускавец.
  • 20:21 – №57/59 Киев-Пасс – Ворохта.
  • 20:21 – №60/58 Киев-Пасс – Чоп.
  • 21:07 – №38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1.
  • 21:08 – №29/30 Киев-Пасс – Ужгород.
  • 21:15 – №105/106 Киев-Пас – Одесса-Главная.
  • 21:22 – №98/97 Киев-Пасс – Ковель.
  • 21:28 – №76/75 Киев-Пас – Кривой Рог-Главный.
  • 21:33 – №130/129 Кременчуг – Ворохта.
  • 21:33 – №149/159 Полтава Юг – Черновцы.
  • 21:50 – №15/16 Харьков-Пас. – Рахов.
  • 21:50 – №17/18 Харьков-Пас. – Ужгород.
  • 22:22 – №7/8 Киев-Пас – Черновцы.
  • 22:27 – №45/46 Краматорск – Ужгород.
  • 22:37 – №91/92 Киев-Пас – Львов.
  • 22:49 – №138/137 Хмельницкий – Лиман.
  • 23:46 – №771/772 Киев-Пас – Хмельницкий.

Рейсы по ст. Одесса

  • 14:15 – №25/26 Одесса-Главная – Рахов.
  • 18:13 – №78/77 Одесса-Главная – Ковель.
  • 18:22 – №38/36-35/37 Одесса-Главная – Пшемысль.
  • 19:20 – №90/89 Одесса-Главная – Краматорск.
  • 20:49 – №136/135 Одесса-Главная – Черновцы.
  • 21:31 – №12/11 Одесса-Главная – Львов.
  • 22:03 – №105/106 Одесса-Главная – Киев-Пас.
  • 22:25 – №8/7 Одесса-Главная – Харьков-Пасс.

Рейсы по ст. Полтава

  • 15:21 – №149/159 Полтава Юг – Черновцы.
  • 17:20 – №15/16 Харьков-Пас. – Рахов.
  • 17:20 – №17/18 Харьков-Пас. – Ужгород.
  • 23:20 – №44593 Краматорск – Ивано-Франковск.
  • 23:42 – №8/7 Харьков-Пасс. – Одесса-Главная.
  • 23:44 – №138/137 Лиман – Хмельницкий

Рейсы по ст. Харьков

  • 12:06 – №45/46 Краматорск – Ужгород.
  • 16:00 – ИС+ Харьков – Львов.
  • 15:09 – №15/16 Харьков-Пас. – Рахов.
  • 15:09 – №17/18 Харьков-Пас. – Ужгород.
  • 19:27 – №795/796 Харьков-Пас. – Днепр.
  • 20:15 – №21/22 Харьков-Пас. – Трускавец.
  • 20:35 – №138/137 Лиман – Хмельницкий.
  • 21:08 – №1/2 Краматорск – Ивано-Франковск.
  • 21:43 – №8/7 Харьков-Пас. – Одесса-Главная.
  • 22:11 – №90/89 Краматорск – Одесса-Главная

Рейсы по ст. Винница

  • 14:26 – №42/41 Днепр – Трускавец.
  • 16:34 – №44717 Запорожье-1 – Рахов.
  • 17:15 – №769/770 Киев-Пасс – Каменец-Подольский.
  • 17:49 – №86/85 Запорожье-1 – Львов.
  • 17:49 – №88/87 Запорожье-1 – Ковель.
  • 19:38 – №138/137 Хмельницкий – Лиман.
  • 23:11 – №37/38 Запорожье-1 – Киев-Пас.
  • 23:14 – №49/50 Киев-Пасс – Трускавец.

Рейсы по ст. Запорожье

  • 12:20 – №120/119 Запорожье-1 – Львов.
  • 14:45 – №44717 Запорожье-1 – Рахов.
  • 16:05 – №86/85 Запорожье-1 – Львов.
  • 16:05 – №88/87 Запорожье-1 – Ковель.
  • 21:38 – №37/38 Запорожье-1 – Киев-Пас.

Дополнительные эвакуационные рейсы

Дополнительные эвакуационные рейсы будут назначаться в течение дня с учетом реального пассажиропотока. По состоянию на 12 марта назначены следующие дополнительные поезда:

  • Поезд 255/256 Краматорск – Самбор, 13 вагонов, 11 часов.
  • Поезд 229/230 Харьков – Ужгород, 21 вагон, 09.40.
  • П. 228/227 Днепр – Чоп, 18 вагонов, 12 часов.
  • Поезд 223/224 Кривой Рог – Львов, 12 вагонов, 11:00.
  • Поезд 219/220 Кривой Рог – Чоп, 15 вагонов, 14:50.
  • Поезд 238/237 Одесса – Ужгород, 19 вагонов, 22:32.
  • Поезд Житомир – Бердичев – Львов, посадка с 11.00 и 13.00.

Посадка на рейсы "Укрзализныци"

Посадка на эвакуационные рейсы для пассажиров бесплатная и производится в порядке живой очереди.

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Приоритет предоставляется детям, женщинам и пожилым людям. Также при наличии мест в поезд могут сесть и остальные пассажиры.

Ранее мы писали, что в 11 странах Европы ввели бесплатный проезд на железной дороге для украинцев. Чтобы воспользоваться предложением, достаточно показать паспорт.

Также мы рассказывали, можно ли пользоваться общественным транспортом в больших городах во время войны.

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