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Достаточно показать паспорт – в каких странах бесплатный проезд для украинцев

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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3 марта, 11:46
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Европейские страны ввели особое предложение для украинцев
Европейские страны предлагают бесплатный проезд для украинцев
Европейские страны предлагают бесплатный проезд для украинцев / Фото: Коллаж: Сегодня

В 11 странах Европы ввели бесплатный проезд на железной дороге для украинцев. Чтобы воспользоваться предложением, достаточно показать паспорт.

Об этом сообщают на государственных сайтах стран ЕС и соцсетях.

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Бесплатный проезд в муниципальном транспорте Вены ввела Австрия.

В Бельгии перевозят украинцев без оплаты за проезд в любой пункт на поездах SNCB, скоростных TGV и Thalys, Eurostar. Билеты выдают в международных кассах и терминалах вокзала Brussels – Midi.

Для украинцев действует предложение бесплатного проезда по всей территории Венгрии на поездах MAV-START, по всем маршрутам в Грузии, по рейсам Deutche Bahn из Польши в Германию.

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Нидерланды предоставляют украинцам билет на день, который действует 24 часа и подходит для посадки на любой поезд.

Поляки перевозят украинцев 2-м классом по территории страны в поездах TLK и IC PKP Intercity. Билет выдают на кассе или кондуктор.

В Словакии граждане Украины могут воспользоваться услугами железнодорожной компании ZSSK и автобусного перевозчика Slovak Lines. В Финляндии для украинцев предложение действует от железнодорожного перевозчика VR, во Франции – на поездах SNFC.

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По Чехии украинцам предоставили бесплатный проезд на транспорте Leo Express и CD. Последняя также осуществляет гуманитарные рейсы от границ Украины с Польшей и Словакией на территорию Чехии.

Эвакуационные рейсы

С началом войны Укрзализныця запустила эвакуационные рейсы для граждан. Поезда ездят в Польшу, Чехию и Словакию.

Из Львова можно добраться в Хелм, Ягодин и главные города Чехии и Словакии. Из Киева – в Варшаву.

Украинцы могут воспользоваться пешими переходами на границах с ЕС. Туда организовали бесплатные трансферы из Ужгорода, Мукачево, станции Чоп.

Раньше мы рассказывали, какие эвакуационные рейсы Укрзализныця запустила по территории Украины.

Виталий Кличко сообщил, что в Киеве планируют открыть два моста для проезда – прежде всего, чтобы получать гуманитарную помощь.

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Несколько лет в России запрещены вывески с курсом доллара и евро в банках, чтобы это не привлекало внимание и меньше люди задавались вопросом, как при дорогой нефти, стабильном притоке денежных средств от экспорта у них такой дорогой доллар, евро и ничего в стране не меняется.

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