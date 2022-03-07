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Условия военного времени: как работает общественный транспорт в Украине

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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7 марта, 13:14
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Рассказываем, можно ли пользоваться общественным транспортом в больших городах во время войны
Как работает общественный транспорт
Как работает общественный транспорт / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Во время военных действий в Украине жизнь в городах усложнилась. В населенных пунктах, где есть опасность, закрылись некоторые заведения, некоторые работают в особых условиях. Особые осложнения появились с транспортом.

"Сегодня" узнали, как курсирует общественный транспорт в крупнейших городах Украины, когда идет война.

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Общественный транспорт в столице

В Киеве на 7 марта наземный транспорт ходит везде, где это возможно с 08:00 до 19:00. В график некоторых автобусных маршрутов внесены изменения. А вот ряд рейсов отменили. Проверить информацию можно здесь.

Не ходят по Киеву и троллейбусы. По постоянным схемам курсируют несколько трамвайных маршрутов:

  • №2
  • №8К
  • №22К
  • №29К
  • №33А.

Трамвайное сообщение есть и на участке "Подольское ТРЭД – Контрактовая площадь". Движение остальных трамвайных маршрутов отменено.

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Киевский метрополитен работает, но тоже есть изменения. Как и наземный транспорт, метро работает до 19:00, а подземные станции круглосуточно служат укрытием. Об особенностях работы метрополитена можно узнать на сайте КГГА. Там предупреждают, что график может изменяться в зависимости от ситуации.

Транспорт во Львове

С 1 марта движение городского электротранспорта, кроме троллейбусного маршрута №29, продолжается с 06:00 до 22:00. Последний рейс с Железнодорожного вокзала отправляется в 22:15.

Во Львовском горсовете отмечают, что в случае воздушной тревоги транспорт останавливается, и пассажиры должны перейти в ближайшее укрытие.

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Кроме того, с 6 марта въезд на Главный железнодорожный вокзал закрыли для частного автотранспорта, в том числе для служб такси. Он открыт только для общественного транспорта, спецтранспорта, военных, волонтеров и эвакуационных автобусов.

Ситуация в Харькове

Из-за значительных обстрелов русскими оккупантами в городе парализовано движение. Еще 27 февраля Харьковский городской совет сообщил, что движение всего общественного транспорта в Харькове остановлено из-за боевых действий.

Некоторые станции метрополитена закрыли, но большинство из них работает как укрытие для горожан.

Транспорт в Одессе, Хмельницком, Луцке, Днепре

7 марта в город Одесса вышли 30 трамваев и 35 троллейбусов. Они будут курсировать по всем маршрутам. В "Одессэлектротрансе" сообщают, что транспорт будет работать до 17:00.

В Хмельницком с 7 марта транспорт будет курсировать с 6:30 до 20:30.

В Луцке в этот день работает 46 автобусов и 28 троллейбусов. Проезд по городу в троллейбусах бесплатный, а для удобства пассажирам советуют пользоваться мобильными приложениями "Сити Кард", "Сити Бус Луцк" и "Easy Way".

В Днепре ежедневно выходят около 400 автобусов, 103 троллейбуса, 115 вагонов трамваев, 5 поездов метрополитена. Они ходят до 19:00, интервал их движения увеличили. Произошли изменения в некоторых маршрутах, о них рассказали в горсовете. Девять автобусных маршрутов отменили из-за низкого пассажиропотока.

Всю актуальную информацию по общественному транспорту можно отслеживать на официальных страницах городских и областных администраций. Кроме общественного транспорта в большинстве городов все еще доступны услуги такси или попутные маршруты.

Как сегодня работает "Укрзализныця"

Компания продолжает вывозить украинцев в безопасные места и в дополнение к поездам по графику назначает эвакуационные поезда. Эвакуация выходит из Запорожья, Днепра, Кривого Рога и Харькова.

Более подробное расписание мы написали в материале.

Также мы писали, в каких странах ЕС украинцы могут бесплатно путешествовать по железной дороге, и сколько стоит заправить авто в Украине.

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