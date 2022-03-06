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СЕГОДНЯ Новости экономики Автоновости

Цены на АЗС кусаются: сколько стоит заправить авто 6 марта в Украине

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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6 марта, 17:00
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Рассказываем, как обстоит ситуация с ценами на заправках в Украине 6 марта
Актуальные цены на разные виды топлива
Актуальные цены на разные виды топлива / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Не смотря на то, что АЗС постепенно снимают ограничения на объемы продажи бензина, цены на топливо остаются достаточно высокими.

"Сегодня" узнали, сколько стоят разные виды топлива на украинских заправках 6 марта.

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На заправках OKKO и WOG стоимость одинаковая:

  • А-95+ – 38,99 грн;
  • А-95 – 36,75 грн;
  • А-92 – 35,99 грн;
  • ГП – 35,99 грн.

Цена на АЗС "Авиас":

  • А-95+ – 35,45 грн;
  • А-95 – 34,95 грн;
  • А-92 – 33,95 грн;
  • ДП – 34,00 грн.

Цена на АЗС "Укрнефть":

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  • А-95+ – 35,50 грн;
  • А-95 – 35,00 грн;
  • А-92 – 34,00 грн;
  • ДП – 34,00 грн.

Цена на АЗС Shell:

  • А-95+ – 38,99 грн;
  • А-95 – 36,75 грн;
  • А-92 – 35,99 грн;
  • ГП – 36,06 грн.

Цена на АЗС KLO:

  • А-95+ – 36,59 грн;
  • А-95 – 36,29 грн;
  • А-92 – 35,68 грн;
  • ДП – 35,59 грн

На других АЗС ситуация следующая:

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Ситуация на АЗС 6 марта
Ситуация на АЗС 6 марта / Фото: auto.ria.com

Санкции уничтожат российский рынок б/у авто

Из-за санкций, которые блокируют поставки различных запчастей и компаний, которые отказываются сотрудничать с агрессором, рынок б/у автомобилей в РФ может потерпеть полный крах.

Все дело в том, что деталей внутри страны осталось приблизительно на две недели, а новых поставок не ожидается.

Россиянам придется или покупать неоригинальные детали, что несет непосредственную угрозу безопасности или покупать контрабандные детали втридорога.

"Сегодня" также писали, какие автоконцерны прекратили экспорт в РФ и рассказывали, какие авто Россия сможет производить сама.

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