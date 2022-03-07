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"Укрзализныця" продолжает эвакуацию из горячих точек – расписание рейсов на 7 марта

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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7 марта, 09:12
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Рассказываем, как и куда можно эвакуироваться поездом "Укрзализныци" 7 марта
Расписание поездов на 7 марта
Расписание поездов на 7 марта / Фото: Укрзализныця

"Укрзализныця" продолжает вывозить украинцев в безопасные места и в дополнение к графиковым, назначает эвакуационные поезда.

Расписание эвакуационных рейсов на 7 марта компания обнародовала в соцсетях.

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Эвакуация на донецком направлении:

  • 17:00 – Краматорск – Ужгород (13 вагонов)

Эвакуация на одесском направлении

  • 22:30 – №938/937 Одесса – Ужгород (19 вагонов)

Эвакуация из Запорожья:

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  • 2 рейса в течение дня по 20 вагонов каждый (время отправления пока неизвестно)

Эвакуация из Днепра:

  • 3 рейса в течение дня на 15 и 16 вагонов (время отправления пока неизвестно)

Эвакуация из Кривого Рога:

  • 2 рейса на 12 и 15 вагонов (время отправления пока неизвестно)

Эвакуация из Харькова:

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  • Интерсити+ Харьков – Львов в 14:00;
  • Еще 3 эвакуационных поезда по 18 вагонов каждый

Эвакуация электричками:

  • организовано челночное движение на участке Харьков – Полтава – Кременчуг;
  • из Харькова в Львов с пересадкой в Виннице;
  • из Житомира в Львов с пересадкой в Бердичеве.

Эвакуация за границу 7 марта:

  • № 7614/7615 Львов – Хелм в 09:30;

  • № 908/907 Днепр – Хелм в 10:30;

  • № 902/901 Запорожье – Хелм в 11:00;

  • № 7609/7610 Львов – Пшемысль в 12:12;

  • №956 Львов – Хрубешув (схемой 20 вагонов), отправлением в 13.20;

  • № 7616/7617 Львов – Хелм в 14:00;

  • № 7611/7612 Львов – Пшемысль в 15:40;

  • №67/68 Киев – Варшава в 19:13 (с группой вагонов на Хелм);

  • № 7601/7602 Львов – Пшемысль в 19:55;

  • №7618/7619 Львов – Хелм в 20:30;

  • № 904/905 Запорожье – Хелм в 23:00;

  • №7620/7621 Львов – Хелм в 23:55.

  • № 905/906 Харьков – Хелм в 17:00;

  • №67/68 Киев – Варшава с группой вагонов Киев – Хелм в 19:13;

  • №7601/7602 Львов – Пшемысль в 19:55.

Стоимость бензина

Если вы решили ехать на своем авто позаботьтесь о том, чтобы оно было достаточно заправленным. В настоящее время АЗС начали снимать ограничения на количество проданного бензина, а вот цены остаются высокими.

Да, на заправках OKKO и WOG бензин А-95 стоит 36,75 грн.,а дешевле всего этот вид топлива продает "Укрнафта" – 35 грн.

"Сегодня" также писали, что иностранцы массово бронируют жилье в Украине и рассказывали, в каких странах ЕС украинцы могут бесплатно путешествовать по железной дороге.

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