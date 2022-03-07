"Укрзализныця" продолжает эвакуацию из горячих точек – расписание рейсов на 7 марта

"Укрзализныця" продолжает вывозить украинцев в безопасные места и в дополнение к графиковым, назначает эвакуационные поезда.
Расписание эвакуационных рейсов на 7 марта компания обнародовала в соцсетях.
Эвакуация на донецком направлении:
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- 17:00 – Краматорск – Ужгород (13 вагонов)
Эвакуация на одесском направлении
- 22:30 – №938/937 Одесса – Ужгород (19 вагонов)
Эвакуация из Запорожья:
- 2 рейса в течение дня по 20 вагонов каждый (время отправления пока неизвестно)
Эвакуация из Днепра:
- 3 рейса в течение дня на 15 и 16 вагонов (время отправления пока неизвестно)
Эвакуация из Кривого Рога:
- 2 рейса на 12 и 15 вагонов (время отправления пока неизвестно)
Эвакуация из Харькова:
- Интерсити+ Харьков – Львов в 14:00;
- Еще 3 эвакуационных поезда по 18 вагонов каждый
Эвакуация электричками:
- организовано челночное движение на участке Харьков – Полтава – Кременчуг;
- из Харькова в Львов с пересадкой в Виннице;
- из Житомира в Львов с пересадкой в Бердичеве.
Эвакуация за границу 7 марта:
№ 7614/7615 Львов – Хелм в 09:30;
№ 908/907 Днепр – Хелм в 10:30;
№ 902/901 Запорожье – Хелм в 11:00;
№ 7609/7610 Львов – Пшемысль в 12:12;
№956 Львов – Хрубешув (схемой 20 вагонов), отправлением в 13.20;
№ 7616/7617 Львов – Хелм в 14:00;
№ 7611/7612 Львов – Пшемысль в 15:40;
№67/68 Киев – Варшава в 19:13 (с группой вагонов на Хелм);
№ 7601/7602 Львов – Пшемысль в 19:55;
№7618/7619 Львов – Хелм в 20:30;
№ 904/905 Запорожье – Хелм в 23:00;
№7620/7621 Львов – Хелм в 23:55.
№ 905/906 Харьков – Хелм в 17:00;
№67/68 Киев – Варшава с группой вагонов Киев – Хелм в 19:13;
№7601/7602 Львов – Пшемысль в 19:55.
Стоимость бензина
Если вы решили ехать на своем авто позаботьтесь о том, чтобы оно было достаточно заправленным. В настоящее время АЗС начали снимать ограничения на количество проданного бензина, а вот цены остаются высокими.
Да, на заправках OKKO и WOG бензин А-95 стоит 36,75 грн.,а дешевле всего этот вид топлива продает "Укрнафта" – 35 грн.
"Сегодня" также писали, что иностранцы массово бронируют жилье в Украине и рассказывали, в каких странах ЕС украинцы могут бесплатно путешествовать по железной дороге.