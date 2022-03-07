Умови воєнного часу: як працює громадський транспорт в Україні

Розповідаємо, чи можна користуватися громадським транспортом у великих містах під час війни

Як працює громадський транспорт / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Під час воєнних дій в Україні життя в містах ускладнилося. У населених пунктах, де є небезпека, закрилися деякі заклади, деякі працюють в особливих умовах. Особливі ускладнення з'явилися із транспортом.

"Сьогодні" дізналися, як курсує громадський транспорт у найбільших містах України, коли триває війна.

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Громадський транспорт у столиці

У Києві станом на 7 березня наземний транспорт ходить усюди, де це можливо із 08:00 до 19:00. У графік деяких автобусних маршрутів внесені зміни. А от низку рейсів скасували. Перевірити інформацію можна тут.

Не ходять Києвом і тролейбуси. За постійними схемами курсують декілька трамвайних маршрутів:

№ 2

№8К

№22К

№ 29К

№33А.

Трамвайне сполучення є і на ділянці "Подільське ТРЕД – Контрактова площа". Рух решти трамвайних маршрутів скасовано.

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Київський метрополітен працює, однак теж є зміни. Як і наземний транспорт, метро працює до 19:00, а підземні станції цілодобово слугують укриттям. Про особливості роботи метрополітену можна дізнатися на сайті КМДА. Там попереджають, що графік може змінюватися залежно від безпекової ситуації.

Транспорт у Львові

Із 1 березня рух міського електротранспорту, окрім тролейбусного маршруту №29, триває з 06:00 до 22:00. Останній рейс із Залізничного вокзалу відправляється о 22:15.

У Львівській міськраді зазначають, що у разі повітряної тривоги транспорт зупиняється, і пасажири повинні перейти у найближче укриття.

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Крім того, з 6 березня в'їзд на Головний залізничний вокзал закрили для приватного автотранспорту, зокрема і для служб таксі. Він відкритий лише для громадського транспорту, спецтранспорту, військових, волонтерів та евакуаційних автобусів.

Ситуація у Харкові

Через значні обстріли російськими окупантами у місті паралізований рух. Ще 27 лютого Харківська міська рада повідомила, що рух всього громадського транспорту у місті Харкові зупинено через бойові дії.

Деякі станції метрополітену закрили, але більшість із них працюють як укриття для містян.

Транспорт у Одесі, Хмельницькому, Луцьку, Дніпрі

7 березня в місто Одеса вийшли 30 трамваїв та 35 тролейбусів. Вони курсуватимуть за всіма маршрутами. У "Одесміськелектротрансі" повідомляють, що транспорт працюватиме до 17:00.

У Хмельницькому із 7 березня транспорт курсуватиме з 6:30 до 20:30.

У Луцьку цього дня працює 46 автобусів та 28 тролейбусів. Проїзд містом у тролейбусах безкоштовний, а для зручності пасажирам радять користуватися мобільними застосунками "Сіті Кард", "Сіті Бус Луцьк" та "Easy Way".

У Дніпрі щодня виходять близько 400 автобусів, 103 тролейбуси, 115 вагонів трамваїв, 5 поїздів метрополітену. Вони ходять до 19:00, інтервал їхнього руху збільшили. Відбулися зміни у деяких маршрутах, про них розповіли у міськраді. Дев'ять автобусних маршрутів скасували через низький пасажиропотік.

Усю актуальну інформацію щодо громадського транспорту можна відслідковувати на офіційних сторінках міських та обласних адміністрацій. Окрім громадського транспорту у більшості міст все ще доступні послуги таксі або ж попутні маршрути.

Як сьогодні працює "Укрзалізниця"

Компанія продовжує вивозити українців у безпечні місця і на додачу до потягів за графіком призначає евакуаційні потяги. Евакуація відувається із Запоріжжя, Дніпра, Кривого Рогу та Харкова.

Детальніший розклад ми розписали у матеріалі.

Також ми писали, в яких країнах ЄС українці можуть безкоштовно подорожувати залізницею, та скільки коштує заправити авто в Україні.