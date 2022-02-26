Посадка на эвакуационные рейсы для пассажиров бесплатная – Укрзализныця

Приоритет предоставляется детям, женщинам и пожилым людям

График движения поездов может меняться. Коллаж "Сегодня"

Посадка на эвакуационные рейсы для пассажиров бесплатная и производится в порядке живой очереди

Об этом сообщает Укрзализныця в Telegram.

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Подробности

Приоритет предоставляется детям, женщинам и пожилым людям. Также при наличии мест сесть в поезд могут все остальные пассажиры

"Другие поезда движутся по стране, но из-за уменьшения скорости и остановок возле блокпостов в случае необходимости график движения меняется, поэтому пассажирам рекомендуется внимательно слушать объявления на вокзалах и ждать следующего эвакуационного поезда", – говорится в сообщении.

Что известно

"Десятки тысяч детей и простых украинцев спасены из-под линии огня – до четырех тысяч везем каждый час. И мы не остановимся.

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Что нужно понимать:

Мы осознанно не даем четких анонсов с графиком отправления и движения. Это позволяет ехать вне радаров и оперативно корректировать маршрут согласно подсказкам из штаба.

Сели в поезд – не надо селфи с геотегом в Шепетовке. Это нивелирует пункт 1.

Требования соблюдения карантинного режима для посадки на эвакуационные рейсы смягчены.

Наши бригады едут в рейсе кое-где по несколько суток. Под обстрелами. Без горячей еды. Переживающие за собственные семьи, но все же вместе с пассажирами, потому что это наша обязанность".

Обстановка

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Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что российские войска пытаются прорваться в Киев.