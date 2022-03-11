Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ Паралімпіада 2022 Паралімпіада 2022 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

"Дія" працюватиме по-новому: що зміниться для українців

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
11 березня, 11:21
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Нова функція від "Дії" тимчасова
Новий документ від "Дії" містить всю необхідну інформацію
Новий документ від "Дії" містить всю необхідну інформацію / Фото: Дія, Колаж: Сьогодні

В Україні запустили новий тимчасовий документ на період воєнного стану. Доступний він буде в застосунку "Дія" під назвою "єДокумент".

Про це повідомили у сервісі державних послуг "Дія" в Telegram.

Реклама

Документ покликаний допомогти українцям, що через вимушену евакуацію у більш безпечні регіони країни, не взяли з собою всі необхідні документи.

Зауважимо, що з міркувань безпеки держреєстри відключили.

Як користуватися "єДокументом"

Генерувати самостійно "єДокумент" не потрібно. Варто лише оновити застосунок, щоб він у вас з‘явився.

Реклама

"єДокумент" містить:

  • паспортні дані;
  • РНОКПП (картка платника податків).

Такий цифровий документ ви можете показувати представникам поліції та бійцям територіальної оборони на блокпостах, щоб підтвердити особу.

Як за допомогою "Дії" піймати окупанта?

Команда Мінцифри створила чатбот у Telegram, за допомогою якого українці можуть повідомити про пересування окупанта чи його ворожої техніки. Головна відмінність від інших ботів — авторизація через застосунок "Дія".

Реклама

Авторизація потрібна для того, щоб диверсанти не могли спамити фейковими фото чи відео. Усі дані команда Мінцифри перевіряє доволі оперативно та передає ЗСУ. Послуга отримала назву "єВорог".

Щоб скористатися послугою:

  1. Перейдіть зі свого смартфона в чатбот у Telegram.
  2. Натисніть Авторизуватися та підтвердьте особу в застосунку "Дія".
  3. Виберіть, що саме ви бачили, — техніку чи окупантів.
  4. Надішліть фото чи відео.
  5. Виберіть область зі списку та відправте геолокацію техніки чи живої сили ворога.
  6. Опишіть детальніше те, що ви побачили.

Раніше ми розповідали, що Зеленський підписав указ про націоналізацію російського майна. Вилучати об'єкти права власності Російської Федерації та її резидентів будуть без будь-якого відшкодування.

Ми також писали, що українці, які проживають в населених пунктах, де ведуться найактивніші бойові дії, зможуть отримати 6,5 тис. грн допомоги від держави. Гроші видають за аналогією до "єПідтримки".

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Софія Зінов’єва Ціни на зерно більше не зростають: скільки зараз коштує пшениця в Україні Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич "Дія" працюватиме по-новому: що зміниться для українців Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Євгенія Пласконь Перевезти фабрики та заводи залізницею – Львівщина готова приймати бізнес зі сходу Євгенія Пласконь · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Фінанс-дайджест
Більше новин
Автор
Андрій Гаценко

Андрій Гаценко

Провідний редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Крипторинок
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини України
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Евакуація
Куди УЗ відправляє поїзди?
Новий розклад
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Цитата дня

Купувати зараз іноземну валюту на чорному ринку не варто. Курс буде завищеним і заробити на зворотній конвертації не факт, що вийде. Ніхто не знає, які рішення щодо монетарної політики будуть ухвалені після завершення війни.

Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
Що буде далі?
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

39059.7

Dogecoin (DOGE)

0.12

Ethereum (ETH)

2600.25

Litecoin (LTC)

103.42

Ripple (XRP)

0.74

Купити криптовалюту
Наші янголи-охоронці

Старший лейтенант Максим Білоконь, танкіст-командир з міста Ромни (Сумська обл.). Під час оборони Чернігова, відбиваючи атаку ворога, знищив диверсійно-розвідувальну групу та два танки противника. За особисту мужність і героїзм йому присвоєно звання Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Круте піке
Війна в Україні розчавила рубль
Дива не станеться?
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
На зв'язку
Національний роумінг в Україні
Перемикайтеся!
Історії звитяг
Водій вантажівки Десмонд Візлі, дізнавшись про те, що відбувається в Україні, під'їхав до посольства РФ у Дубліні та заднім ходом протаранив ворота. Потім дістав фото з моторошними кадрами війни і став показувати перехожим. Поліцейським пояснив: “Я не міг не діяти, побачивши, що відбувається”. Дякуємо, козаче, що не мовчиш!
Слава Україні!
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Як відстежити окупантів

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Комуналка
Що робити з платіжками під час війни?
Дізнатися!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти