Наслідки війни: кому і як платитимуть компенсацію в Україні

Експерти розповіли, яким може бути механізм виплат громадянам, чиє майно постраждало під час бойових дій

Дієвого механізму виплати компенсацій в Україні поки що немає / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Незважаючи на те що війна з Росією продовжується, вже зараз уряд готує механізм компенсації громадянам, які втратили своє майно під час бойових дій. На наступному тижні чиновники почнуть збирати заявки від постраждалих. Але механізм компенсацій поки що не визначено.

"Сьогодні" поговорили з експертами та дізналися, як може працювати цей механізм і за рахунок кого проводитимуться виплати.

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Реєстрація через "Дію"

Вже наступного тижня можна буде подавати заявки на відшкодування майна, яке було знищено в ході бойових дій через додаток "Дія". В уряді обіцяють запустити такий сервіс із наступного тижня.

"Орієнтовно вже через тиждень у додатку "Дія" ми починаємо реєструвати інформацію про пошкоджене та зруйноване майно громадян України. Кожен, хто залишився без даху над головою. Кожен, чий будинок чи квартира були знищені окупантом, зможе залишити заявку на відшкодування у "Дії" , – заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, в Україні вже створено Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури та через нього будуть проводитися виплати.

Механізму досі немає

Як кажуть юристи, дієвого механізму виплати компенсацій в Україні наразі немає. У парламенті лежить законопроект 5177, який має врегулювати це питання. Документ передбачає, що компенсації можуть виплачуватись такими способами:

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перерахування коштів (грошова компенсація);

надання нерухомого майна;

здійснення на користь потерпілої особи дій (шляхом внесення на її користь частини внеску, компенсації сплати відсотків тощо), пов'язаних із забезпеченням житлом – це може бути оплата всього або частини кредиту, участь у державних або міжнародних програмах тощо.

надання виключно за згодою постраждалої особи, інших активів.

Передбачається, що сам механізм надання компенсації виглядатиме так:

подання заяви на отримання компенсації;

проведення обстеження знищеного чи пошкодженого майна спеціальною комісією;

ухвалення рішення про надання компенсації.

Де брати гроші

Фінансування фонду відновлення зруйнованого майна та інфраструктури може проводитись за рахунок кількох надходжень. По-перше, це може бути виплата репарацій із боку Росії. Якщо Москва не погодиться виплачувати кошти на відновлення України, це можуть зробити примусово.

"США, ЄС, Швейцарія та інші країни заморозили багато активів Росії та російських олігархів – на сотні мільярдів доларів. Потрібен час, щоб точно визначити, що станеться з цими активами. Але вже зараз необхідно думати над тим, що, наприклад, що перебувають під юрисдикцією США активи можуть бути предметом приватних чи групових позовів українців, які цілком обґрунтовано можуть вимагати відшкодування заподіяної особистої та фінансової шкоди", – вважає заступник виконавчого директора від України у Міжнародному валютному фонді Владислав Рашкован.

Навіть якщо за майно Росії та російських олігархів доведеться позиватися якийсь час, то на допомогу може прийти колективний захід.

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"Механізм відновлення України можна сформувати за рахунок фінансів заходу. Гроші на інфраструктуру, імовірніше, будуть враховані як інвестиції в Україну і, автоматично, правителі різних держав отримають політичний вплив на території нашої країни. Якщо говорити про походження грошей, то, ймовірніше, стартуватимуть зі збору пожертв західних компаній, в обмін на якісь внутрішні пільги. Далі, можуть задіяти кошти, які отримають від продажу майна росіян на території країн ЄС", – пояснює аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак.

Експерт вважає, що житло для населення відновлюватимуть у другу чергу.

"Завданнями розселення тих українців, хто повернеться в країну, займатимуться, але важливість цієї частини відновлення країни низька. Причина в тому, що частина людей загине, а частина мігрувала до країн ЄС і намагатиметься затриматися за кордоном, якнайдовше", – продовжує Максим Орищак.

Він нагадує, що згідно з результатами соціологічного опитування у липні 2021 року, за наявності можливості переїхати до іншої країни на постійне місце проживання це зробили б 40% українців.

"Готові емігрувати переважають у вікових групах до 40 років. Отже, ті, хто зараз виїдуть і надуть роботу – навряд чи захочуть повертатися відновлювати країну", – каже Орищак.

За словами експерта, наприкінці війни в країні розвиватиметься будівельна галузь – будуть потрібні техніка, будівельні матеріали та трудовий ресурс. Якщо під гарантії заходу інвестора отримають юридичну підтримку про захищеність своїх дій, чого не було всі ці роки, країна відбудовуватиметься швидко.

Раніше ми писали про те, як західні країни нам допоможуть із відновленням після війни. Про те, як правильно розпоряджатися грошима під час війни, читайте тут.