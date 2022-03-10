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"Дія" запустила нову функцію: як тепер відстежити ворожу техніку окупанта

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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10 березня, 16:38
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Послуга отримала назву "єВорог"
Українці можуть повідомити про пересування ворожої техніки
Українці можуть повідомити про пересування ворожої техніки / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Команда Мінцифри створила чатбот у Telegram, за допомогою якого українці можуть повідомити про пересування окупанта чи його ворожої техніки. Головна відмінність від інших ботів — авторизація через застосунок "Дія".

Про це інформують у сервісі державних послуг "Дія" в Telegram

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Авторизація потрібна для того, щоб диверсанти не могли спамити фейковими фото чи відео. Усі дані команда Мінцифри перевіряє доволі оперативно та передає ЗСУ. Послуга отримала назву "єВорог".

"Це допоможе Штабу Збройних Сил України відстежувати пересування окупанта та швидко дати гідну відсіч", — говорять у Мінцифрі.

Як скористатися послугою?

  1. Перейдіть зі свого смартфона в чатбот у Telegram.
  2. Натисніть Авторизуватися та підтвердьте особу в застосунку "Дія".
  3. Виберіть, що саме ви бачили, — техніку чи окупантів.
  4. Надішліть фото чи відео.
  5. Виберіть область зі списку та відправте геолокацію техніки чи живої сили ворога.
  6. Опишіть детальніше те, що ви побачили.

Чи потрібно декларувати ворожу техніку

Здобуте у бою під час війни вороже майно, не підлягає відображенню у декларації, оскільки набуте не внаслідок укладення правочину, а через повномасштабну агресію РФ з 24 лютого 2022 року.

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"Бойові трофеї" не підлягають відображенню в декларації з таких причин:

  • вони були набутті не внаслідок укладення якого-небудь виду правочину, а у зв’язку із повномасштабною агресією російської федерації стосовно незалежної і суверенної Української держави;
  • завдяки мужності та звитязі захисників Української держави ворожа військова техніка зазвичай потрапляє до вас вже знищеною та виведеною із ладу, через що неможливо провести її оцінку відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні". А отже, неможливо і з’ясувати, скільки коштує таке майно.

Тож декларувати захоплені російські танки та іншу техніку не потрібно, адже їх вартість не перевищує 100 прожиткових мінімумів (248 100 грн).

Нагадаємо, що наслідком політики Кремля стане тотальне падіння рівня життя громадян Російської Федерації.

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Раніше ми розповідали, що Зеленський підписав указ про націоналізацію російського майна. Вилучати об'єкти права власності Російської Федерації та її резидентів будуть без будь-якого відшкодування.

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Купувати зараз іноземну валюту на чорному ринку не варто. Курс буде завищеним і заробити на зворотній конвертації не факт, що вийде. Ніхто не знає, які рішення щодо монетарної політики будуть ухвалені після завершення війни.

Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
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