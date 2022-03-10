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Без компенсації. Зеленський підписав указ про націоналізацію російського майна

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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10 березня, 14:48
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Вилучати об'єкти права власності Російської Федерації та її резидентів будуть без будь-якого відшкодування
Зеленський підписав указ про націоналізацію російського майна
Зеленський підписав указ про націоналізацію російського майна / Фото: Getty Images, Офис Президента Украины, Колаж: Сьогодні

Ще 3 березня Верховна Рада України ухвалила закон про націоналізацію в Україні майна та грошей юридичних осіб, які походять з Росії. Це рішення було ухвалене через те, що РФ вторглася на територію України та розпочала війну.

Прийнятий ВР закон "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів" 10 березня підписав президент України Володимир Зеленський, передає офіційний сайт парламенту.

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"Відповідно до закону, примусове вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів здійснюється без будь-якої компенсації (відшкодування) їхньої вартості, враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку Російська Федерація розв'язала і веде проти України та українського народу", – йдеться у повідомленні.

Що буде з російським майном?

Після того, як майно примусово вилучать, його передадуть у господарське ведення на тимчасовій або постійній основі спеціалізованому держпідприємству в Україні.

Водночас у законі йдеться про те, що право України вимагати від Росії відповідальності та відшкодування заподіяної шкоди не скасовується.

Щоб реалізувати цю процедуру, із державного чи місцевих бюджетів додатково виділяти кошти не потрібно.

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Що чекає Росію

"Сьогодні" писали, що у Світовому банку дали невтішний прогноз для Росії, а також для Білорусі. Через масштабні санкції Заходу за вторгнення в Україну Росія і Білорусь стали дуже близькі до дефолту.

Крім того, експерти розповіли "Сьогодні", що санкції з боку США не надто вбивчі для РФ, але тренд, заданий цією подією, призведе до подальшого тиску на РФ. Також ми писали, як заборона на імпорт нафти вплине на економіку РФ.

Раніше повідомляли, що українцям відшкодують пошкоджене або знищене окупантами майно.

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