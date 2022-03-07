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Паспорт втратили, або його термін минув — як відновити, коли служби не працюють

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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7 березня, 16:25
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Розповідаємо, що робити у випадку втрати документів під час воєнного стану
Як відновити паспорт під час війни
Як відновити паспорт під час війни / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В кожного з нас можуть виникнути непередбачувані ситуації, під час яких можлива втрата важливих документів. У період воєнного стану це актуально як ніколи. Проте саме в такий час процедура відновлення документів має свої особливості.

"Сьогодні" розповість вам, що буде з втраченими, знищеними чи протермінованими документами під час воєнного стану.

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Спершу зауважимо, що 28 лютого Кабміном була ухвалена постанова, згідно з якою призупиняється надання адміністративних послуг на час дії воєнного стану.

"Зупинити строки надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання та видачу дозвільними органами документів дозвільного характеру на час воєнного стану в Україні", — зазначено у постанові.

За документом, надання послуг має бути відновлене протягом місяця після припинення чи скасування воєнного стану.

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Що робити у разі втрати паспорта громадянина України?

Як повідомляють у Державній міграційній службі України, оформити новий паспорт, на жаль, нині неможливо, але документами, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України є:

  • паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
  • водійське посвідчення.

Згідно із Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус", для ідентифікації на території України громадяни, у яких втрачені або знищені документи, можуть використовувати е-паспорт та е-паспорт для виїзду за кордон, сформовані засобами мобільного застосунку "Дія".

Всі паспорти, що відображаються у мобільному застосунку "Дія", вважаються дійсними.

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Що робити, якщо не вклеєна фотокартка до паспорта чи закінчився термін?

На період дії воєнного стану в Україні для посвідчення особи, підтвердження громадянства України ви можете пред’являти документ:

  • термін дії якого закінчився;
  • до якого своєчасно не вклеєна фотокартка як документа, що посвідчує особу.

Чи можна оформити документ для виїзду за кордон?

Надання адміністративних послуг із оформлення біометричних документів тимчасово обмежене по всій України, запис до електронної черги не здійснюється, але можна отримати виготовлені та доставлені до підрозділів документи ще до початку війни у підрозділах УДМС в областях України.

Для того, щоб розуміти чи ваш паспорт можна отримати, орієнтуйтеся по термінам виготовлення біометричних документів:

  • для ID-карток – 10 та 20 робочих днів;
  • для закордонних паспортів – 7 та 20 робочих днів з дня подання заяви-анкети на оформлення.

Якщо в паспорта для виїзду за кордон минув термін дії, його продовжують на 5 років.

Є можливість також вносити інформацію про дитину віком від народження до 18 років до закордонних паспортів батьків/законних представників. Послуга надається у день звернення у відповідний підрозділ УДМС в Україні.

Права водія і техпаспорт

Згідно з постановою Кабміну № 165 від 28 лютого, посвідчення водія, а також свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу діятимуть на території України навіть після закінчення їх терміну.

Тож змінювати права або документи на авто у час воєнного стану не потрібно.

Підсумуємо...

  • Якщо в українського паспорта для виїзду за кордон минув термін дії, його продовжують на 5 років. В закордонний знову вклеюють фото дітей.
  • Посвідчення водія, а також свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів діятимуть на території України навіть після закінчення їх терміну.
  • Якщо згубили ІD картку чи паперовий паспорт, електронний в Дії має таку ж юридичну силу;
  • Українці можуть отримати документи, що були виготовлені та доставлені до підрозділів ще до початку війни, у підрозділах УДМС.

Допомога українцям під час війни

Кабінет міністрів врегулював питання виплати українцям, які втратили роботу під час війни, 6,5 тис. грн. допомоги.

Уряд встановив, що виплати здійснюватимуться у межах державної програми "єПідтримка" й на них виділено 21,5 млрд. грн.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, виплати розпочнуться вже з наступного тижня і грошима можна буде скористатися через "Дію", аналогічно "ковідній тисячі".

Раніше експертка з питань у галузі житлово-комунального господарства Кристина Ненно розповіла, чи нараховуватимуть пеню за несплату комуналки в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, що в 11 країнах Європи запровадили безкоштовний проїзд на залізниці для українців. Щоб скористатися пропозицією, достатньо показати паспорт.

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