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Где за границей можно обменять наличную гривню – список банков

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23 марта, 16:08
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Банки готовы менять наличную гривню на местную валюту с определенными ограничениями
Только некоторые банки в Австрии, Румынии, Молдове и Польше обменивают наличную гривну
Только некоторые банки в Австрии, Румынии, Молдове и Польше обменивают наличную гривну / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинцы сейчас активно уезжают за рубеж из горячих точек, чаще всего в соседние страны. Там у них возникают проблемы с обменом наличных денег, ведь не все обменные пункты хотят принимать гривню.

И все же есть банки, которые согласны на подобные операции. О местах, где можно обменять деньги в странах с большим количеством украинских переселенцев, рассказали в Независимой ассоциации банков Украины.

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Австрия

В этой стране есть несколько банков, принимающих наличную гривню. Это Raiffeisen bank и Erste Bank Oesterreich. У них разные условия осуществления такой операции.

Raiffeisen bank позволяет менять гривню на евро в размере до 500 евро (16 114 грн) в день на одного человека. Для этого нужно иметь с собой загранпаспорт.

Erste Bank Oesterreich имеет другой лимит – до 300 евро (9668 грн) на человека. Для совершения обмена человек должен показать паспорт.

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На сайте ассоциации есть ссылки на список адресов банков в разных городах Австрии, предоставляющих такую услугу.

Румыния

В Румынии есть один банк, принимающий наличную гривню, – Banca Comercială Română. В нем разрешается менять деньги только при наличии загранпаспорта, и эта услуга предоставляется как гуманитарная помощь.

Обменять гривню там можно в сумме до 1000 румынских леев (6517 грн) за раз.

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Молдова

В Молдове с подобными операциями работает OTP Bank. Он разрешает обмен украинской гривни на молдавские леи в размере 3000 грн в день на одного человека. И так же, как и предыдущие банки, требует предъявления загранпаспорта.

Адреса, по которым можно обменять деньги, можно просмотреть по ссылке.

Обменивать наличную гривню позволила и Польша

Недавно польский нацбанк объявил о сотрудничестве с самым крупным кредитором страны PKO BP. Это для того, чтобы почти 2 млн приехавших в Польшу украинских граждан смогли конвертировать гривни.

Отныне банкноты номиналом 100, 200, 500 и 1000 грн можно обменять на польские злотые в отделениях PKO BP общей суммой 10 тыс. грн.

"Сегодня" также писали, какие государства выплачивают финансовую помощь украинцам, а также где в Украине можно снять наличные деньги.

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