Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Обменять гривну в Польше теперь проще: какие изменения ввел польский Нацбанк

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
18 марта, 11:43
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Украинцам, временно приехавшим в Польшу, теперь легче обменять гривну на злотый
Какие изменения ввел Национальный банк Польши для украинцев
Какие изменения ввел Национальный банк Польши для украинцев / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинцы, спасаясь от боевых действий, массово уезжают за рубеж. Там у наших граждан возникают определенные проблемы по устройству жизни и первым препятствием может быть обмен валюты. К примеру, некоторые обменные пункты в Польше отказываются принимать гривны.

Чтобы облегчить трудности с обменом гривны, Национальный банк Польши ввел некоторые изменения. Про это сообщает Reuters.

Реклама

Что изменилось

Польский Нацбанк объявил о сотрудничестве с крупнейшим кредитором страны PKO BP. Это для того, чтобы почти 2 млн приехавших в Польшу украинским гражданам разрешить конвертировать гривны.

Отныне банкноты номиналом 100, 200, 500 и 1000 грн можно будет обменять на польские злотые в отделениях PKO BP общей суммой 10 тыс. грн.

Как было

"Сегодня" уже писали о том, что украинцы, которые из-за войны вынуждены были выехать в Польшу, столкнулись с проблемой обмена валют некоторые обменные пункты отказываются принимать гривны.

Реклама

Причина в том, что за последние дни украинской валюты было сдано столько, что их конвертация в злотые просто перестала окупаться.

В комментарии "Сегодня" финансовый аналитик Алексей Лупоносов посоветовал: чтобы не попасть в такую ситуацию, деньги лучше хранить на банковской карте, если вы планируете выезд за границу. Можно также обменять валюту непосредственно в банках или обменниках на территории Украины.

Также мы писали о том, сколько денег списывают с банковских карт украинцев в Польше и какие государства выплачивают финансовую помощь украинцам, временно покинувшие страну из-за войны войны

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
София Зиновьева Как в голодные 90-е! Россияне устраивают драки за продукты и разметают антидепрессанты (видео) София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Ульяна Лебич Monobank или ПриватБанк? Картой какого банка выгоднее рассчитываться в Британии Ульяна Лебич · Редактор Деньги Сегодня
Евгения Пласконь В ходу рупии и рубли: Индия, несмотря на санкции, планирует покупать энергоносители и товары из России Евгения Пласконь · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Финанс-дайджест
Больше новостей
Автор
Андрей Гаценко

Андрей Гаценко

Ведущий редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Крипторынок
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Новости Украины
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Главное о деньгах
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Эвакуация
Куда УЗ отправляет поезда?
Новое расписание
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Цитата дня

Покупать сейчас иностранную валюту на черном рынке не стоит. Курс будет завышенным и заработать на обратной конвертации не факт, что получится. Никто не знает, какие решения по монетарной политике будут приняты после завершения войны.

Александр Болтян, аналитик компании Esperio
Что будет дальше?
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

40540.47

Dogecoin (DOGE)

0.11

Ethereum (ETH)

2798

Litecoin (LTC)

109.4

Ripple (XRP)

0.79

Купить криптовалюту
Послевоенная помощь
"План Маршалла" для Украины
Что будет после войны?
Наши ангелы-хранители

Старший солдат Пархомук Виталий. Во время контрнаступления на противника в районе города Макаров (Киевская область) нанес значительный урон врагу и погиб, прикрывая побратимов. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Крутое пике
Война в Украине раздавила рубль
Чуда не случится?
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
На связи
Национальный роуминг в Украине
Переключайтесь!
Истории подвигов
Генерал-лейтенант Павлюк Александр – глава Киевской ОВА, руководит обороной столичного региона. До 15 марта был командующим Объединенных сил, успешно держал оборону на Востоке Украины. За личное мужество и героизм получил звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда». Киевщина - в надежных руках!
Слава Україні!
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Как отследить оккупантов

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Коммуналка
Что делать с платежками во время войны?
Узнать!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять