Обменять гривну в Польше теперь проще: какие изменения ввел польский Нацбанк

Украинцам, временно приехавшим в Польшу, теперь легче обменять гривну на злотый

Какие изменения ввел Национальный банк Польши для украинцев / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинцы, спасаясь от боевых действий, массово уезжают за рубеж. Там у наших граждан возникают определенные проблемы по устройству жизни и первым препятствием может быть обмен валюты. К примеру, некоторые обменные пункты в Польше отказываются принимать гривны.

Чтобы облегчить трудности с обменом гривны, Национальный банк Польши ввел некоторые изменения. Про это сообщает Reuters.

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Что изменилось

Польский Нацбанк объявил о сотрудничестве с крупнейшим кредитором страны PKO BP. Это для того, чтобы почти 2 млн приехавших в Польшу украинским гражданам разрешить конвертировать гривны.

Отныне банкноты номиналом 100, 200, 500 и 1000 грн можно будет обменять на польские злотые в отделениях PKO BP общей суммой 10 тыс. грн.

Как было

"Сегодня" уже писали о том, что украинцы, которые из-за войны вынуждены были выехать в Польшу, столкнулись с проблемой обмена валют – некоторые обменные пункты отказываются принимать гривны.

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Причина в том, что за последние дни украинской валюты было сдано столько, что их конвертация в злотые просто перестала окупаться.

В комментарии "Сегодня" финансовый аналитик Алексей Лупоносов посоветовал: чтобы не попасть в такую ситуацию, деньги лучше хранить на банковской карте, если вы планируете выезд за границу. Можно также обменять валюту непосредственно в банках или обменниках на территории Украины.

Также мы писали о том, сколько денег списывают с банковских карт украинцев в Польше и какие государства выплачивают финансовую помощь украинцам, временно покинувшие страну из-за войны войны