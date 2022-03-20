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Снять наличные через ПриватБанк можно в еще одной сети магазинов – как это сделать

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20 марта, 15:51
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Рассказываем, сколько можно снять наличных во время войны и где это сделать
Снять наличные можно теперь в еще одной сети
Снять наличные можно теперь в еще одной сети / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

На время военных действий банки установили ограничения по снятию наличных, поскольку не всегда есть возможность наполнять банкоматы. Многие супермаркеты, продуктовые магазины и почта позволяют своим клиентам снимать ограниченную сумму средств на своих кассах.

Теперь ПриватБанк вместе с сетью магазинов Фокстрот позволяют украинцам снимать до 6 тыс. грн. Про это сообщили в пресс-службе банка.

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Как снять наличные?

Снять деньги можно на кассах магазинов. Чтобы это сделать, необходимо:

  • выбрать для покупки любой продукт;
  • снять средства при оплате товара картой любого банка через терминал ПриватБанка.

Лимит суммы для снятия – 6 тыс. грн. Однако также следует учесть, что есть случаи, когда на кассе магазина может не хватить нужной суммы.

Где еще можно снять наличные деньги?

"Сегодня" уже рассказывали, что возможность получить наличные на кассе есть в следующих магазинах:

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  • "АТБ-маркет" (до 6000 грн);
  • "Сильпо" (до 6000 грн.);
  • "Фора" (до 6000 грн.);
  • FOZZY (до 6000грн);
  • VARUS (до 6000грн);
  • NOVUS (до 500 грн.);
  • ROSHEN (до 500 грн.);
  • Лоток (до 6000 грн)
  • Thrash! (до 6000 грн),
  • "Точка" (до 6000 грн),
  • "Семь23" (до 2000 грн).

Обналичить деньги можно и в отделении Новой почты". Для этого попросите у оператора снять наличные с вашей карты и предъявите документ, подтверждающий ваше лицо.

Заплатите сумму, которую хотите снять, и кассир выдаст вам ее наличными.

Услуга не бесплатная, ее стоимость составляет 2% от суммы и еще 20 грн дополнительно.

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Мы также писали, какие правила на снятие наличной валюты установил НБУ. Читайте также о том, что в Украине могут возрасти цены на продукты, и что подорожает прежде всего.

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