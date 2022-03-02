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Украинцам разрешили снимать наличную валюту – сколько можно получить за раз

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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2 марта, 08:36
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Рассказываем, как изменились ограничения после введения в Украине военного положения
Нацбанк решил ослабить ограничения
Нацбанк решил ослабить ограничения / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины принял решение ослабить ряд мер и вместо полного запрета на снятие иностранной валюты, разрешить выдачу наличных в объеме до 30 тыс. грн в день.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

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Также регулятор напомнил, что нет никаких ограничений на снятие наличной иностранной валюты со счетов предприятий и учреждений, которые обеспечивают выполнение мобилизационных планов правительства и на основании отдельных разрешений НБУ.

Отмечается, что НБУ разрешил снимать наличную валюту в филиалах и отделениях банков, которые находятся на территориях под угрозой оккупации Россией, в пределах остатка средств на счете.

Работа банков и военное положение

Введение в стране военного положения, после нападения России на мирные города изменило работу банковских учреждений. Не смотря на то, что банкоматы обещали подпитывать наличкой, а банкам приказали работать в обычном режиме, ограничения все таки есть.

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Например, решено приостановить работу валютного рынка Украины и зафиксировать официальный курс доллара на уровне 24 февраля (день нападения).

Также было ограничено снятие наличных со счета – до 100 тыс. грн в день.

"Сегодня" также писали, что с европейского рынка уходит Сбербанк и рассказывали, что ПриватБанк открыл еще одну возможность помочь украинской армии.

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