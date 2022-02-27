ПриватБанк разрешил перечислять деньги со счета "Бонус+" для помощи украинской армии

Пресс-секретарь рассказал, что пришло время потратить с пользой деньги с бонусного счета

ПриватБанк дал еще одну возможность пожертвовать ВСУ деньги / Фото: Коллаж: Сегодня

Теперь через мобильное приложение Приват24 можно переводить деньги на помощь Вооруженным силам Украины со счета "Бонус+".

Об этом сообщил пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга на своей странице в Facebook.

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"Всегда не мог понять, как использовать с пользой деньги на счету "Бонус+". А теперь – я понял, что пришло это время!" – пишет Серга.

Также он сообщил, что всего за двое суток украинцы перечислили через приложение больше миллиарда гривен на спецсчета НБУ.

Как перечислить "тысячу Зеленского" на помощь ВСУ

Министерство цифровой трансформации дало украинцам возможность перечислить деньги, полученные за вакцинацию, на помощь нашим защитникам.

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Для этого необходимо иметь приложение онлайн-платежей Portmone, где нужно ввести необходимую сумму и для оплаты выбрать карту "єПідтримка".

Cообщается, что перевести средства с "єПідтримки" в поддержку украинской армии можно также через ПриватБанк, Альфа-Банк и monobank.

"Сегодня" также писали, как работает банковская система во время военного положения, и рассказывали, какие финучреждения перестанут работать в Украине.