Сбербанк уходит с европейского рынка – причина

Рассказываем, почему крупнейшее российское финучреждение объявило о выходе с европейского рынка

Что происходит с крупнейшим банком России / Фото: Коллаж: Сегодня

Российский Сбербанк, который попал под мощные санкции союзников, заявил об уходе с европейского рынка из-за оттока денежных средств.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

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"Дочерние банки группы столкнулись с аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений. В силу предписания Центрального банка России Сбербанк России не сможет осуществить поставку ликвидности в европейские дочерние банки", – заявил Сбербанк.

Ликвидация Сбербанка в Украине

25 февраля Национальный банк Украины объявил, что отзывает лицензию и ликвидирует все банки, находящиеся под контролем страны-агрессора, в том числе и Сбербанк.

В список также вошли:

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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК", который на 100% принадлежит ПАО "Сбербанк России";

Публичное акционерное общество "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" (ПАО "Проминвестбанк"), что на 99,77% принадлежит Государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ".

"Сегодня" также писали, какие санкции против российских банков ввели США и рассказывали, как война против Украины ударила по экономике РФ.