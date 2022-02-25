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Без іпотеки, валюти та розрахунків за кордоном: як санкції США вдарили по російських банках

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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25 лютого, 13:53
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Картки банків, що потрапили під санкції, працюватимуть лише в РФ
Підсанкційний банк заборонив росіянам брати іпотеку та обмінювати валюту
Підсанкційний банк заборонив росіянам брати іпотеку та обмінювати валюту / Фото: Getty Images, ТАСС, Колаж: Сьогодні

Російський Совкомбанк заборонив обмін валют для клієнтів, а його картки тепер працюватимуть лише в межах РФ. Це все наслідки від санкцій США.

Про це банк повідомив на офіційному сайті.

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Також, за повідомленням "Интерфакс", банк зупинив видачу іпотеки. Про це журналістів поінформували в колл-центрі фінустанови.

Обмеження, встановлені банком:

  • недоступне використання карток банку, у тому числі у платіжних системах Visa та Mastercard, за кордоном;
  • не можна розрахуватися онлайн на зарубіжних сайтах;
  • обмін валюти недоступний ні в офісах банку, ні в мобільних додатках;
  • неможливо зробити валютні перекази за кордон у мобільному додатку "Халва-Совкомбанк" та у відділеннях кредитної організації.

Крім того, банк попередив клієнтів-юросіб, що їм не слід проводити жодні операції та розрахунки в доларах та євро.

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Які ще банки потрапили під санкції?

Нагадаємо, що США ввели санкції проти російських банків через напад РФ на Україну. Обмеження затвердили проти Сбербанку, ВТБ, Газпромбанку, банку "Открытие", Совкомбанку.

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