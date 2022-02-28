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Обвал акций, пике рубля и пустые банкоматы – как война с Украиной ударила по россиянам

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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28 февраля, 18:27
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Рассказываем о ключевых событиях, которые изменят российскую экономику навсегда
Что произошло с экономикой РФ всего за пару дней
Что произошло с экономикой РФ всего за пару дней / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Российский Центробанк поднял учетную ставку до рекордных 20% с 9,5%.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в соцсетях.

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Россия вынуждена пойти на этот шаг из-за убийственных санкций западных партнеров, которые заблокировали около половины активов и международных резервов Центробанка в ответ на варварскую войну Путина против Украины.

"Сегодня" собрали все важнейшие новости об ухудшении экономической ситуации в России и готовы рассказать вам.

Что происходит с Центробанком?

Санкции, которые ввели западные партнеры, уже ударили по рублю, поскольку теперь Центробанк никак не сможет поддержать валюту своими силами.

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28 февраля курс рубля на бирже ушел далеко за психологическую отметку в 100 руб/долл, а в обменниках россиянам его продают вообще по заоблачным ценам.

Мы нашли объявления, где за 1 доллар просили 250 рублей, а евро стоило 275 руб.

Все это последствия того, что Центробанк не может удержать курс из-за отсутствия доступа к резервам и фактически ушел в свободное падение. По этой же причине Центробанк повысил и учетную ставку – пытается не допустить обесценивания средств, однако из-за этого платежи по ипотеке и кредитам для россиян могут возрасти в несколько раз.

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Центробанк ищет другие источники

Жертвами проблем центрального банка станут россияне, из которых он и пытается получить эти ресурсы.

Экспортеров вынудили продавать целых 80% валютной выручки, то есть поменять ее на обесцененные рубли. О таком мероприятии сообщило Министерство денег РФ.

Между тем подразделение Минфина США, ответственное за правоприменение в сфере санкций, выпустило директиву, запрещающую резидентам США какие-либо транзакции с Центробанком РФ, Минфином России и Фондом национального благосостояния.

"Директива о суверенных сделках подорвет попытки России поддержать стремительно обесценивающуюся валюту, ограничив глобальное предложение рублей и доступ к резервам, которые Россия может попытаться обменять для поддержки рубля", – отмечается в документе.

Российские акции валятся

В понедельник, 28 февраля, акции российского Сбербанка обвалились на 73,04% за несколько часов. Все из-за новых санкций, включающих и отключение некоторых банков агрессора от SWIFT.

"Мосбиржа" решила вообще не проводить торговлю этими акциями, а также акциями "Газпрома" и "Лукойл".

Как рассказал "КП в Украине" аналитик Алексей Кущ, Россию ждет тоже самое, что и Украину в 2014-2015 годах, однако еще хуже, поскольку тогда процесс был гораздо медленнее.

Граждан, по словам эксперта, ждет взлет инфляции, который повлечет за собой взлет цен, а также проблемы с логистиками покупок. И эти проблемы уже начались.

Россияне штурмуют банкоматы

Население в панике ждет в километровых очередях к банкоматам, чтобы снять наличные, поскольку боятся, что для решения глобальных проблем могут использовать их деньги, также они боятся, что вскоре Россию отключат от SWIFT полностью.

Только за пятницу, 25 февраля, граждане РФ забрали 1,4 млрд рублей из банковских учреждений.

"Сегодня" также писали, какие проблемы могут возникнуть у россиян со снятием наличных.

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