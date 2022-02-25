В Украине окончательно ликвидировали Сбербанк: что будет с остальными российскими банками

Решение отозвать банковскую лицензию принял НБУ

В Украине ликвидировали банки агрессора / Фото: Getty Images, РИА Новости, Коллаж: Сегодня

Национальный банк 25 февраля принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банки, находящиеся под контролем РФ.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

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К таким относятся:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК", который на 100% принадлежит ПАО "Сбербанк России";

Публичное акционерное общество "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" (ПАО "Проминвестбанк"), что на 99,77% принадлежит Государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ".

"Когда наша армия самоотверженно и храбро защищает каждый клочок родной земли от российской агрессии, мы в центральном банке не можем позволить, чтобы "дочки" государственных банков страны-захватчика продолжали работать в Украине и оперировать деньгами украинцев", – заявил Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

Напомним, Российская Федерация является акционером и собственником 50,00000004427% уставного капитала ПАО "Сбербанк России" (Sberbank of Russia) и 100% уставного капитала Государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ". Следовательно, их украинские дочерние банки находятся под опосредованным контролем России и его руководства.

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Санкции США против России

США ввели санкции против российских банков из-за нападения РФ на Украину. Ограничения утвердили против Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, банка "Открытие", Совкомбанка.

При этом на Сбербанк не распространяются "полные блокирующие санкции", которые означают блокировку активов и счетов кредитных организаций в долларах. Сбербанк добавлен в список CAPTA, предусматривающий ограничения на корреспондентские счета США.

На примере Совкомбанка можем проследить последствия санкций:

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недоступное использование карт банка, в том числе в платежных системах Visa и Mastercard, за рубежом;

нельзя рассчитаться онлайн на зарубежных сайтах;

обмен валюты недоступен ни в офисах банка, ни в мобильных приложениях;

невозможно сделать валютные переводы за границу в мобильном приложении "Халва-Совкомбанк" и в отделениях кредитной организации.

Кроме того, банк предупредил клиентов-юрлиц, что им не следует проводить никакие операции и расчеты в долларах и евро.

Напомним, что после начала войны на территории Украины Германия решила принять законы, которые обеспечат стране стратегические запасы энергоресурсов. Конечная цель таких мер – отказ от закупок газа и угля у РФ в ответ на военную агрессию Кремля.

Также мы рассказывали, что совокупное состояние российских миллиардеров уменьшилося на 39 млрд. дол. за один день 25 февраля, с тех пор, как по всей территории Украины началась война.