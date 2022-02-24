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Ресурсов достаточно? Зеленский рассказал, как работает банковская система Украины

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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24 февраля, 11:51
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Президент рассказал, какая ситуация сейчас с банковской системой Украины
Что происходит с банковской системой
Что происходит с банковской системой / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

У Национального банка Украины и банковской системы достаточно всех ресурсов для того, чтобы обеспечивать финансовые нужды государства.

Об этом на срочном брифинге сообщил президент Владимир Зеленский.

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"Все для защиты государства, все для интересов граждан Украины", – сказал президент.

Ограничение в банках

Ранее пресс-служба Нацбанка сообщила о введении некоторых ограничений в связи с введением военного положения в Украине.

Согласно постановлению все отделения банков должны работать в бесперебойном режиме, в общем – банки работают в обычном режиме.

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Также гражданам обеспечивается доступ к сейфовым ящикам в бесперебойном режиме, а безналичные расчеты производятся без ограничений.

Среди ограничений:

  • приостановить работу валютного рынка Украины, кроме операций продажи иностранной валюты клиентами;
  • зафиксировать официальный курс на 24 февраля 2022;
  • ограничить снятие наличных со счета клиента в объеме 100 000 грн в день (не считая выплаты заработной платы и социальных выплат), кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (задач), правительства и отдельных разрешений Национального банка без начисления и снятия комиссий;
  • запретить выдачу наличных денежных средств со счетов клиентов в иностранной валюте кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (заданий), правительства и отдельных разрешений Национального банка;
  • ввести мораторий на осуществление трансграничных валютных платежей (кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (заданий) и правительства, отдельных разрешений НБУ);
  • остановить осуществление обслуживающими банками расходных операций по счетам резидентов государства, которое совершило вооруженную агрессию против Украины;
  • банкам-эмитентам электронных денег приостановить осуществление выпуска электронных денег, пополнение электронных кошельков электронными деньгами, распространение электронных денег.

Раньше мы тоже писали, что будет с деньгами украинцев в банках и рассказывали, как биржевая паника искусственно поднимает курс.

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