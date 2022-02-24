Ресурсов достаточно? Зеленский рассказал, как работает банковская система Украины

У Национального банка Украины и банковской системы достаточно всех ресурсов для того, чтобы обеспечивать финансовые нужды государства.
Об этом на срочном брифинге сообщил президент Владимир Зеленский.
"Все для защиты государства, все для интересов граждан Украины", – сказал президент.
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Ограничение в банках
Ранее пресс-служба Нацбанка сообщила о введении некоторых ограничений в связи с введением военного положения в Украине.
Согласно постановлению все отделения банков должны работать в бесперебойном режиме, в общем – банки работают в обычном режиме.
Также гражданам обеспечивается доступ к сейфовым ящикам в бесперебойном режиме, а безналичные расчеты производятся без ограничений.
Среди ограничений:
- приостановить работу валютного рынка Украины, кроме операций продажи иностранной валюты клиентами;
- зафиксировать официальный курс на 24 февраля 2022;
- ограничить снятие наличных со счета клиента в объеме 100 000 грн в день (не считая выплаты заработной платы и социальных выплат), кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (задач), правительства и отдельных разрешений Национального банка без начисления и снятия комиссий;
- запретить выдачу наличных денежных средств со счетов клиентов в иностранной валюте кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (заданий), правительства и отдельных разрешений Национального банка;
- ввести мораторий на осуществление трансграничных валютных платежей (кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (заданий) и правительства, отдельных разрешений НБУ);
- остановить осуществление обслуживающими банками расходных операций по счетам резидентов государства, которое совершило вооруженную агрессию против Украины;
- банкам-эмитентам электронных денег приостановить осуществление выпуска электронных денег, пополнение электронных кошельков электронными деньгами, распространение электронных денег.
Раньше мы тоже писали, что будет с деньгами украинцев в банках и рассказывали, как биржевая паника искусственно поднимает курс.