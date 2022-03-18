Банки пересчитали курс доллара: сколько стоит валюта в ПриватБанке, Ощадбанке и Monobank

Рассказываем, какой курс доллара установили украинские банки 18 марта и как он отличается от курса НБУ

Что происходит с курсом в банках 18 марта / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

На время действия в Украине военного положения НБУ заморозил кур иностранных валют на уровне 29,25 грн за доллар, а евро – 33,17 грн.

Однако банки регулируют курс самостоятельно и постоянно меняют его. "Сегодня" рассказывают, какой курс финучреждения установили на 18 марта.

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Согласно информации онлайн-банкинга, курс доллара составляет:

ПриватБанк – 29,25/29,54 грн;

Ощадбанк – 29,25/31,25 грн;

Monobank – 29,25/30,10 грн.

Курс евро:

ПриватБанк – 32,44/33,04 грн;

Ощадбанк – 33,17/35,17 грн;

Monobank – 32,55/33,40 грн.

Что происходит с экономикой?

Аналитик Roboforex Андрей Гойлов рассказывает, что министр финансов Сергей Марченко оценил экономические потери Украины от войны с РФ и, по его мнению, на территории 10 областей, где ведутся боевые действия, обеспечивалось до 50% ВВП страны.

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"Таможенные поступления в госбюджет составляют 15% от довоенного уровня. Премьер-министр Денис Шмыгаль полагает, что потери Украины уже достигают 500 млрд долларов США", – рассказывает Гойлов.

По его словам, МВФ прогнозирует падение ВВП нашей страны на 10-30% в зависимости от продолжительности конфликта.

Минфин продолжает проводить аукционы по размещению "военных" ОВГЗ. На этот раз были предложены гособлигации в гривнях и долларах США, а в госбюджет было привлечено 5,4 млрд грн.

"По сообщению НБУ, валовые международные резервы Украины на начало марта составляли 27,54 млрд долларов США (-5,33%). "Чистые" международные резервы снизились до 17,54 млрд долларов США (-7,54%)", – отмечает аналитик.

Гойлов считает, что это было вызвано проведением платежей по внешним долгам Украины и валютными интервенциями Нацбанка.

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"Сегодня" также рассказывали, что будет с курсом доллара сразу после войны, и писали, что НБУ разрешил украинцам снятие наличной валюты.