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Готовиться к худшему? Что будет с курсом доллара в Украине после войны

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17 марта, 15:43
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Вместе с экспертами рассказываем, что будет с курсом после открытия Межбанка и какой он сейчас на самом деле
Что будет с долларом после войны - эксперты
Что будет с долларом после войны - эксперты / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Война перевернула жизнь украинцев с ног на голову и остановила огромное количество экономических и финансовых процессов в стране. Были также заморожены торги на Межбанке.

Нацбанк принял решение, установить доллар на том уровне, на котором он был 24 февраля (29,25 грн), в день нападения российских войск на украинские города.

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Все с нетерпением ждут окончания войны и победы, а вот открытия торгов на Межбанке ждут с ужасом, ведь никто не знает, как сильно может девальвировать гривня.

"Сегодня" пообщались с экспертами и рассказывают, что будет с курсом после войны и каким он должен быть сейчас.

Курс доллара сегодня

Всем понятно, что реальные экономические показатели ушли далеко за 29 грн и замороженный курс Нацбанка не отображает реальную ситуацию.

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Экономист Алексей Кущ считает, что в нынешней ситуации курс доллара соответствовал бы 34-35 грн, как на наличном (черном) рынке.

"Это более-менее отражает действительность. Да, у нас сейчас колоссальная потеря экспорта, мы не можем экспортировать свое сырье, поскольку закрыты все порты, но в тоже время у нас сильно сократился импорт, мы также не закупаем большое количество энергоносителей", – объясняет эксперт.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко также советует обратить внимание на черный рынок и отмечает, что в нынешней ситуации реальный курс находится примерно на отметке в 34 гривни.

"Обращаю ваше внимание, что были моменты, когда курс на черном рынке доходил до 40, потом было 35, а сейчас уже 34 грн, то есть происходит даже такая ревальвация", – рассказывает аналитик.

Что будет после войны?

Александр Охрименко успокаивает, что до шокирующих 100 грн курс не поднимется, как считают некоторые эксперты и будет колебаться около 30 гривен.

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По мнению эксперта, это не катастрофическая девальвация, учитывая, что в стране идет война и это является закономерностью.

А экономист Алексей Кущ подчеркивает, что то, каким будет курс доллара, зависит от того, какой у нас будет послевоенный формат экономики.

"Также важно – на сколько мы будем иметь доступ к своим южным портам и сможем ли мы отправлять оттуда грузы", – отмечает эксперт.

Если Украина будет иметь такую возможность, то гривня не должна опустится ниже 34-35 гривен, а по мере выделения нашей стране финансовой помощи и восстановления – национальная валюта может начать укрепляться.

Стоит ли покупать доллар на черном рынке?

В связи с войной продажа наличной валюты в Украине запрещена, за исключением тех областей, которые находятся под угрозой оккупации.

Однако это не останавливает желающих купить доллары и попробовать нажиться на их перепродаже.

Мы уже рассказывали, что эксперты не рекомендуют рисковать, поскольку курс все равно будет завышенным, а также существует высокая вероятность, что вас обманут.

"Сегодня" также писали, какие ограничения наличности ввел НБУ и как изменились правила выдачи кредитов.

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Покупать сейчас иностранную валюту на черном рынке не стоит. Курс будет завышенным и заработать на обратной конвертации не факт, что получится. Никто не знает, какие решения по монетарной политике будут приняты после завершения войны.

Александр Болтян, аналитик компании Esperio
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