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Банки перерахували курс долара: скільки коштує валюта в ПриватБанку, Ощадбанку та Monobank

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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18 березня, 18:12
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Розповідаємо, який курс долара встановили українські банки 18 березня і як він відрізняється від курсу НБУ
Що відбувається з курсом у банках 18 березня
Що відбувається з курсом у банках 18 березня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

На час воєнного стану в Україні НБУ заморозив курс іноземних валют на рівні 29,25 грн за долар, а євро – 33,17 грн.

Проте банки регулюють курс самостійно і постійно змінюють його. "Сьогодні" розповідають, який курс фінустанови встановили на 18 березня.

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Згідно з інформацією онлайн-банкінгу, курс долара становить:

  • ПриватБанк – 29,25/29,54 грн;
  • Ощадбанк – 29,25/31,25 грн;
  • Monobank – 29,25/30,10 грн.

Курс євро:

  • ПриватБанк – 32,44/33,04 грн;
  • Ощадбанк – 33,17/35,17 грн;
  • Monobank – 32,55/33,40 грн.

Що відбувається з економікою?

Аналітик Roboforex Андрій Гойлов розповідає, що міністр фінансів Сергій Марченко оцінив економічні втрати України від війни з РФ і, на його думку, на території 10 областей, де ведуться бойові дії, забезпечувалося до 50% ВВП країни.

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"Митні надходження до держбюджету становлять 15% від довоєнного рівня. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що втрати України вже сягають 500 млрд доларів США", – розповідає Гойлов.

За його словами, МВФ прогнозує падіння ВВП нашої країни на 10-30% залежно від тривалості конфлікту.

Мінфін продовжує проводити аукціони з розміщення "воєнних" ОВДП. Цього разу було запропоновано держоблігації у гривнях та в доларах США, а до держбюджету було залучено 5,4 млрд грн.

"За повідомленням НБУ, валові міжнародні резерви України на початок березня становили 27,54 млрд доларів США (-5,33%). "Чисті" міжнародні резерви зменшилися до 17,54 млрд доларів США (-7,54%)", – зазначає аналітик.

Гойлов вважає, що це було спричинено проведенням платежів за зовнішніми боргами України та валютними інтервенціями Нацбанку.

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"Сьогодні" також розповідали, що буде з курсом долара одразу після війни, і писали, що НБУ дозволив українцям зняття готівкової валюти.

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Купувати зараз іноземну валюту на чорному ринку не варто. Курс буде завищеним і заробити на зворотній конвертації не факт, що вийде. Ніхто не знає, які рішення щодо монетарної політики будуть ухвалені після завершення війни.

Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
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