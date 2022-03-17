Банки оновили курс валют: скільки коштує долар у ПриватБанку, Ощадбанку і Monobank

Розповідаємо, який курс долара встановили українські банки і як він відрізняється від курсу НБУ

Який курс долара в українських банках / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Під час воєнного стану, що діє по всій території України з 24 лютого, офіційний курс долара від НБУ зафіксовано на рівні 29,25 грн. Проте українські банки встановлюють свій курс.

"Сьогодні" розкажуть, яка вартість валюти у провідних банках країни.

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Нагадаємо, що зафіксований НБУ курс долара становить 29,25 грн, а євро – 33,17 грн.

Згідно з інформацією онлайн-банкінгів, курс долара (станом на 17 березня) в банку:

ПриватБанк – 29,25/29,58 грн;

Ощадбанк – 29,25/31,25 грн;

Monobank – 29,25/30,25 грн.

Курс євро в банку:

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ПриватБанк – 32,45/32,89 грн;

Ощадбанк – 33,17/35,17 грн;

Monobank – 32,45/33,45 грн.

Скільки грошей списують з банківських карток у Польщі

Під час розрахунку українською банківською карткою у польських крамницях валюта конвертується згідно з курсом банку, який видав вам цю пластикову карту. За попередніми даними, додаткових комісій не передбачено.

Українські банки пропонують досить вигідний курс, на відміну від тих обмінників, що розміщені поблизу польського кордону. За інформацією Мінфіну, курс злотого на продаж сягав там 12 грн.

Як повідомила українська біженка, яка евакуювалася до Польщі з мінімальним запасом готівки, 8 березня під час розрахунку гривневою карткою "Універсальна" платіжної системи MasterCard у неї списали гривню за курсом 6,5 грн/злотий. Додаткових комісій не зафіксовано.

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Нагадаємо, Нацбанк ухвалив рішення дозволити українцям знімати іноземну валюту готівкою, проте обмежив обсяг.

Раніше ми розповідали, що рубль на біржі різко зміцнився відносно долара.