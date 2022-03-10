Курс гривні в Польщі: скільки грошей списують з банківських карток українців

Сума списань залежить від того чи іншого банку

Який курс злотого в українських банках / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Під час розрахунку українською банківською картою у польських крамницях відбувається ковертація валюти згідно з курсом банку, який і видав вам цю пластикову карту. За попередніми даними, додаткових комісій не передбачено.

Про це інформує Мінфін.

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Українські банки встановлюють досить вигідний курс, на відміну від тих обмінників, що розташовані на підступах до польського кордону. За інформацією Мінфіну, курс злотого на продаж сягав там 12 грн.

Як повідомила українська біженка, яка евакуювалася до Польщі з мінімальним запасом готівки, 8 березня 2022 року, під час розрахунку гривневою карткою "Універсальна" платіжної системи MasterCard, у неї списали гривню за курсом 6,5 грн/злот. Додаткових комісій при цьому не зафіксовано.

Станом на 10 березня, за даними Finance.ua, курс злотого (купівля/продаж) у:

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ПриватБанку — 6,62/6,92 грн;

ПУМБ — 7/8 грн;

Ощадбанк — купівля 7,29 грн;

Monobank — купівля 6,97 грн.

Зауважимо також, що під час купівлі товарів варто звертати увагу на валюту, якою вам пропонують розрахуватися: євро чи злоті. Щоб не було подвійної конвертації, вибирайте національну валюту Польщі.

Польські обмінники відмовляються від української гривні

Українські переселенці, які через війну змушені були виїхати до Польщі, зіткнулися з проблемою обміну валют – деякі обмінні пункти відмовляються приймати гривні.

З одного боку багато біженців хочуть обміняти свої заощадження в національній валюті, а з іншого – її немає кому купувати, немає тих, хто взяв би на себе надлишок гривні (тих же туристів).

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У коментарі "Сьогодні" фінансовий аналітик Олексій Лупоносов порадив: щоб не втрапити в описану вище ситуацію, гроші краще зберігати на банківській карті, якщо ви плануєте виїзд за кордон. Можна також обміняти валюту безпосередню в банках чи обмінниках на території України.

Раніше ми розповідали, що чекає українських біженців після приїзду до Польщі, та як взагалі отримати статус біженця.

Також ми писали, як українським переселенцям заробити гроші в Польщі.