Польські обмінники відмовляються від української гривні — у чому причина

Українські переселенці, які через війну зушені були виїхати до Польщі, зіткнулися з проблемою обміну валют — деякі обмінні пункти відмовляються приймати гривні. Причина в тому, що за останні дні української валюти здали стільки, що їхня конвертація в злоті просто перестала окупатися.
Про це повідомляє inPoland.
Звісно, поляки розуміють ситуація в Україні та підтримують всіляко наших громадян. Наприклад, деякі команії купують українську валюту за фіксованим курсом (за одну грн 9 грошей) і без жодного заробітку. Але вже зараз у польських обмінних пунктах спостерігається надлишок українських грошей.
Далі по темі
Без ускладнень і спекулятивних змін курсу валюту гроші можна обміняти за адресами:
- Варшава — вулиця Свєнтокшиська, 32;
- Варшава — площа Конесер, 10;
- Вроцлав — вул. Олавська 9;
- Катовіце — вулиця 3-го Травня, 18;
- Гдиня — алея Перемоги, 256.
Чому обмінники відмовляють?
За даними inPoland, раніше у звичайні часи проблем з обміном не було — здаючи 1000 грн, можна було отримати приблизно 140 зл. Однак у випадку перенасичення певною валютою, яку нікому фактично купувати, ситуація змінюється.
Подібне трапилося і в наслідок війни в Україні: з одного боку багато біженців хочуть обміняти свої заощадження в національній валюті, а з іншого — її немає кому купувати, немає тих, хто взяв би на себе надлишок гривні (тих же туристів).
Зауважимо, що лише в перший тиждень війни українці здали до польських пунктів обміну 9 млн грн, натомість обмінники продали лише 750 тис. грн.
Як діяти в такій ситуації?
Раніше "Сьогодні" розбиралися в цьому питанні з фінансовим аналітиком Олексієм Лупоносовим. За його словами, щоб не втрапити в описану вище ситуацію, гроші краще зберігати на банківській карті, якщо ви плануєте виїзд за кордон. Можна також обміняти валюту безпосередню в банках чи обмінниках на території України.
"Нашої валюти вже забагато в тій же Польщі, Словаччині. Вже кажуть: не треба нам тієї гривні! Тож поміняти на валюту тієї країни, до якої ви приїхали, буде вкрай важко. З банківською карткою вам буде простіше – як розрахуватися, так і конвертувати валюту", — підсумував експерт.
Нагадаємо, що в 11 країнах Європи запровадили безкоштовний проїзд на залізниці для українців. Щоб скористатися пропозицією, достатньо показати паспорт.