Польські обмінники відмовляються від української гривні — у чому причина

З такою проблемою зіткнулися біженці з України

Польські обмінники перенасичені українською валютою / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українські переселенці, які через війну зушені були виїхати до Польщі, зіткнулися з проблемою обміну валют — деякі обмінні пункти відмовляються приймати гривні. Причина в тому, що за останні дні української валюти здали стільки, що їхня конвертація в злоті просто перестала окупатися.

Про це повідомляє inPoland.

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Звісно, поляки розуміють ситуація в Україні та підтримують всіляко наших громадян. Наприклад, деякі команії купують українську валюту за фіксованим курсом (за одну грн 9 грошей) і без жодного заробітку. Але вже зараз у польських обмінних пунктах спостерігається надлишок українських грошей.

Без ускладнень і спекулятивних змін курсу валюту гроші можна обміняти за адресами:

Варшава — вулиця Свєнтокшиська, 32;

Варшава — площа Конесер, 10;

Вроцлав — вул. Олавська 9;

Катовіце — вулиця 3-го Травня, 18;

Гдиня — алея Перемоги, 256.

Чому обмінники відмовляють?

За даними inPoland, раніше у звичайні часи проблем з обміном не було — здаючи 1000 грн, можна було отримати приблизно 140 зл. Однак у випадку перенасичення певною валютою, яку нікому фактично купувати, ситуація змінюється.

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Подібне трапилося і в наслідок війни в Україні: з одного боку багато біженців хочуть обміняти свої заощадження в національній валюті, а з іншого — її немає кому купувати, немає тих, хто взяв би на себе надлишок гривні (тих же туристів).

Зауважимо, що лише в перший тиждень війни українці здали до польських пунктів обміну 9 млн грн, натомість обмінники продали лише 750 тис. грн.

Як діяти в такій ситуації?

Раніше "Сьогодні" розбиралися в цьому питанні з фінансовим аналітиком Олексієм Лупоносовим. За його словами, щоб не втрапити в описану вище ситуацію, гроші краще зберігати на банківській карті, якщо ви плануєте виїзд за кордон. Можна також обміняти валюту безпосередню в банках чи обмінниках на території України.

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"Нашої валюти вже забагато в тій же Польщі, Словаччині. Вже кажуть: не треба нам тієї гривні! Тож поміняти на валюту тієї країни, до якої ви приїхали, буде вкрай важко. З банківською карткою вам буде простіше – як розрахуватися, так і конвертувати валюту", — підсумував експерт.

Нагадаємо, що в 11 країнах Європи запровадили безкоштовний проїзд на залізниці для українців. Щоб скористатися пропозицією, достатньо показати паспорт.

Раніше ми також розповідали, що робити, якщо строк чинності документів закінчився, паспорт втрачено чи знищено, а спецслужби не працюють в умовах воєнного стану.