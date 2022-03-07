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Готівка чи карта? Як зберігати та скільки знімати грошей в умовах війни

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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7 березня, 20:29
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Готівка на руках не завжди надійний спосіб вберегти себе фінансово
Скільки варто знімати готівки з банкоматів
Скільки варто знімати готівки з банкоматів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В умовах воєнного часу, стрімкого розвитку подій, непередбачуваних ситуацій важливо з-поміж усього вберегти своє фінансове становище, не залишитися, як-то кажуть, ні з чим. Для цього важливо знати: скільки знімати, витрачати та зберігати готівки.

"Сьогодні" разом з фінансовим аналітиком Олексієм Лупоносовим розбиралися в цьому питанні.

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Експерт переконаний, що питання, скільки знімати готівки в умовах воєнного часу — це справа кожного українця і його можливостей. Проте Олексій рекомендує знімати стільки, скільки це дозволяє ліміт того чи іншого банку за умови подальшого проживання в країні та гострої потреби в готівці (якщо у вашому регіоні можливість розрахунку банківськими картами обмежена).

"Особливо це стосується прифронтових зон. Люди дійсно повинні знімати готівку в прифронтових містах. Бо якщо вона є в кармані, ви принаймні можете щось купити (ред. мається на увазі екстрені ситуації)", — говорить експерт.

За інших умов, а особливо якщо ви не впевнені щодо подальшого свого перебування на території країни, більшість своїх заощаджень краще зберігати на банківській картці. По-перше, мережі супермаркетів, АЗС тощо оснащені терміналами, що дає змогу розрахуватися безготівковим способом. Подібні рекомендації дає і Нацбанк, оскільки таким чином ви мінімізуєте загрозу небезпеки людей, що поповнюють банкомати.

По-друге, через велику кількість переселенців з України та збільшенням кількості гривні за кордоном (яку вони і привозять із собою) у тій же Польщі існують неабиякі проблеми з перенасиченням української валюти. Поки польські обмінники не відмовляють біженцям з України, проте продовження подібної ситуації змусить їх це робити.

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"Нашої валюти вже забагато в тій же Польщі, Словаччині. Вже кажуть: не треба нам тієї гривні! Тож поміняти на валюту тієї країни, що якої ви приїхали, буде вкрай важко. З банківською карткою вам буде простіше: як розрахуватися, так і здійснити конвертацію валюти", — говорить експерт.

Підсумовуючи:

  • знімайте готівку скільки це дозволяє ліміт банку, якщо залишаєтесь в Україні та проживаєте в прифронтових містах чи смт, селах, де розрахунок карткою обмежений (або його зовсім немає);
  • задля безпеки деяку частину коштів залиште на банківських картках (ніхто передбачити подальший розвиток подій не зможе);
  • залишайте гроші на банківських картках, якщо плануєте виїзд за кордон.

Допомога українцям під час війни

Кабінет міністрів врегулював питання виплати українцям, які втратили роботу під час війни, 6,5 тис. грн. допомоги.

Уряд встановив, що виплати здійснюватимуться у межах державної програми "єПідтримка" й на них виділено 21,5 млрд грн.

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За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, виплати розпочнуться вже з наступного тижня і грошима можна буде скористатися через "Дію", аналогічно "ковідній тисячі".

Нагадаємо, що в 11 країнах Європи запровадили безкоштовний проїзд на залізниці для українців. Щоб скористатися пропозицією, достатньо показати паспорт.

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