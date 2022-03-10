Курс гривни в Польше: сколько денег списывают с банковских карт украинцев

Сумма списаний зависит от курса в том или ином банке

Какой курс злотого в украинских банках / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

При расчете украинской банковской картой в польских магазинах происходит ковертация валюты по курсу банка, который и выдал вам пластиковую карту. По предварительным данным, дополнительные комиссии не предусмотрены.

Об этом информирует Минфин.

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Украинские банки устанавливают достаточно выгодный курс, в отличие от обменников, которые расположены на подступах к польской границе. По информации Минфина, курс злотого на продажу достигал там 12 грн.

Как сообщила украинская беженка, которая эвакуировалась в Польшу с минимальным запасом наличных денег, 8 марта 2022 года, при расчете гривневой картой "Универсальная" платежной системы MasterCard, у нее списали гривню по курсу 6,5 грн/зл. Дополнительные комиссии при этом не зафиксированы.

По состоянию на 10 марта, по данным Finance.ua, курс злотого (покупка/продажа) в:

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ПриватБанке — 6,62/6,92 грн;

ПУМБ — 7/8 грн;

Ощадбанке – покупка 7,29 грн;

Monobank — покупка 6,97 грн.

Заметим также, что при покупке товаров следует обращать внимание на валюту, в которой вам предлагают рассчитаться: евро или злотые. Чтобы не было двойной конвертации, выбирайте национальную валюту Польши.

Польские обменники отказываются от украинской гривни

Украинские переселенцы, которые из-за войны вынуждены были выехать в Польшу, столкнулись с проблемой обмена валют – некоторые обменные пункты отказываются принимать гривню.

С одной стороны многие беженцы хотят обменять свои сбережения в национальной валюте, а с другой – ее некому покупать, нет тех, кто взял бы на себя избыток гривни (тех же туристов).

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В комментарии "Сегодня" финансовый аналитик Алексей Лупоносов посоветовал: чтобы не попасть в описанную выше ситуацию, деньги лучше хранить на банковской карте. Можно также обменять валюту непосредственно в банках или обменниках на территории Украины.

Раньше мы рассказывали, что ждет украинских беженцев после приезда в Польшу, и как вообще получить статус беженца.

Также мы писали, как украинским переселенцам заработать деньги в Польше.