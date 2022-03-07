Наличные или карта? Как хранить и сколько снимать денег в условиях войны

Наличные на руках не всегда надежный способ уберечь себя финансово

Сколько стоит снимать наличных с банкоматов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В условиях военного времени, стремительного развития событий, непредсказуемых ситуаций важно помимо всего уберечь свое финансовое положение, не остаться, как говорится, ни с чем. Для этого важно знать: сколько снимать, тратить и хранить наличные.

"Сегодня" вместе с финансовым аналитиком Алексеем Лупоносовым разбирались в этом вопросе.

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Эксперт убежден, что вопрос, сколько снимать наличные деньги в условиях военного времени — это дело каждого украинца и его возможностей. Однако Алексей рекомендует снимать столько, сколько это позволяет лимит того или иного банка при условии дальнейшего проживании в стране и острой потребности в наличных (если в вашем регионе возможность расчета банковскими картами ограничена).

"Особенно это касается прифронтовых зон. Люди действительно должны снимать наличные деньги в прифронтовых городах. Ведь если она есть в кармане, вы по крайней мере можете что-то купить (ред. подразумеваются экстренные ситуации)", — говорит эксперт.

В других условиях, особенно если вы не уверены в дальнейшем пребывании на территории страны, большинство своих сбережений лучше хранить на банковской карте. Во-первых, сети супермаркетов, АЗС и т.п. оснащены терминалами, что позволяет рассчитаться безналичным способом. Подобные рекомендации дает и Нацбанк, поскольку таким образом вы минимизируете угрозу опасности пополняющих банкоматы людей.

Во-вторых, из-за большого количества переселенцев из Украины и увеличения количества гривни за границей (которую они и привозят с собой) в той же Польше существуют проблемы с перенасыщением украинской валютой. Пока польские обменники не отказывают беженцам из Украины, однако продолжение подобной ситуации заставит их это делать.

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"Нашей валюты уже многовато в той же Польше, Словакии. Уже говорят: не надо нам той гривни! Так что поменять на валюту той страны, которой вы приехали, будет крайне тяжело. С банковской картой вам будет проще: как рассчитаться, так и осуществить конвертацию валюты", — говорит эксперт.

Подводя итоги:

снимайте наличные сколько это позволяет лимит банка, если остаетесь в Украине и проживаете в прифронтовых городах или пгт, селах, где расчет картой ограничен (или его совсем нет);

в целях безопасности некоторую часть средств оставьте на банковских карточках (никто предсказать дальнейшее развитие событий не сможет);

оставляйте деньги на банковских картах, если планируете выезд за границу.

Помощь украинцам во время войны

Кабинет министров урегулировал вопрос выплаты украинцам, потерявшим работу во время войны, 6,5 тыс. грн. помощи.

Правительство установило, что выплаты будут осуществляться в рамках государственной программы "єПідтримка", и на них выделены 21,5 млрд грн.

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По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, выплаты начнутся уже со следующей недели, и деньгами можно будет воспользоваться через "Дію", аналогично "ковидной тысячи".

Напомним, что в 11 странах Европы ввели бесплатный проезд на железной дороге для украинцев. Чтобы воспользоваться предложением, достаточно показать паспорт.

Раньше мы также рассказывали, что делать, если срок действия документов истек, паспорт утрачен или уничтожен, а спецслужбы не работают в условиях военного положения.