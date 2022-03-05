Подальше от войны: что ждет украинских переселенцев в Польше

Рассказываем, как украинским переселенцам получить помощь в Польше

Украинцы могут получить убежище в Польше / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С начала вторжения России на территорию Украины люди выезжают в соседние страны, что в свою очередь упростили условия въезда и оказывают помощь украинцам с жильем, питанием и т.д. Не исключение и соседняя Польша.

"Сегодня" собрал для вас всю необходимую информацию для находящихся или только направляющихся в Польшу переселенцев.

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Заметим, что выезд за пределы Украины запрещен мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Среди исключений:

мужчины, имеющие удостоверение об отсрочке от призыва и уведомление о зачислении на специальный военный учет или заключение военно-врачебной комиссии о негодности;

лица, на удержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет или на ударжании которых есть ребенок с инвалидностью;

усыновители, опекуны или чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения АТО.

Для пересечения границы при себе обязательно иметь внутренний паспорт, удостоверяющий личность; если есть, то зарубежный, свидетельства о рождении детей, медицинскую документацию. С животными можно уезжать и без ветеринарного паспорта.

По информации Finance.ua, раньше, чтобы попасть в Польшу, нужно было обязательно иметь полис страхования — "зеленую карту". Однако с 28 февраля стало известно, что границы Польши, Словакии, Венгрии граждане Украины могут пересекаться без полисов. Такое решение поддержала еще и Молдова. Для других стран полис понадобится.

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Как добраться в Польшу?

Для начала вам нужно добраться до западных областей Украины. Напомним, что "Укрзализныця" сообщает об эвакуационных рейсах ежедневно на следующий день. Курсируют они по разным направлениям, время и маршрут можно просмотреть в сообщениях компании в Facebook или Telegram.

Из западных областей по железной дороге можно добраться до Польской Республики. Польская железная дорога разрешила украинцам бесплатно пользоваться поездами категории TLK и IC до 25 марта. Для этого при посадке достаточно показать документ, удостоверяющий личность.

Пункты пропуска

Как сообщает Finance.ua, с 25 февраля пропуск лиц, пересекающих границу пешком, осуществляется:

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во всех автомобильных пунктах пропуска на границе с Польшей во Львовской области;

в пункте пропуска "Устилуг" на Волыни;

в пункте пропуска "Шегини".

Все пункты пропуска на польско-украинской границе по ссылке.

Можно ли попасть в Польшу без загранпаспорта?

На правительственном сайте Республики Польша указано, что попасть в страну можно даже без загранпаспорта.

В таком случае следует подать заявление о международной защите на польской границе. Важно иметь с собой другой документ, удостоверяющий личность, и при опросе на границе объяснить, что вы хотите подать заявление на получение статуса беженца в Польше. Также необходимо будет объяснить, почему вы уезжаете с Украины.

От границы по Польше

От границы автобусный перевозчик Flixbus бесплатно перевозит беженцев. Рейс курсирует от Перемышля и Жешува и развозит людей по территории Польши.

Получить бесплатный билет можно на вокзале в Перемышле у работника компании, одетого в фирменную зеленую куртку с логотипом "Flixbus".

Также можно получить онлайн билет. Для этого необходимо отправить запрос на электронную почту [email protected] с темой письма "Украина". В тексте письма нужно указать город отправления (Перемышль или Жешув) и место назначения, свое имя и фамилия, номер телефона и адрес электронной почты, на которую придет билет.

Как получить помощь в Польше?

По прибытии в Польшу украинцы могут воспользоваться помощью, предлагаемой польским правительством (питание, жилье и другую необходимую информацию). Следует обратиться в один из этих пунктов по адресам:

Как быть украинцам за границей?

Украинка Татьяна, которая занимается репетиторством в Познани, поделилась полезной информацией о проживании в Польше:

обмен валюты по возможности лучше осуществлять в Украине – в Польше почти невозможно найти обменники из гривен на злотый;

медицинская помощь (первичная, экстренная, стационарная, обследование) для граждан Украины бесплатная;

проезд в поездах с паспортом бесплатный до 25 марта;

на заправках топливо можно купить в одни руки не более 40 литров;

стартовые пакеты польских мобильных операторов раздают прямо на границе с Украиной бесплатно.

А блогер из Вроцлава Людмила сообщила, что работу искать стоит на таких сайтах:

Olx.pl.

Pracuj.pl.

Praca.pl.

Eurabota.com.

Flagma.pl.

Польша закрыла небо для российских самолетов

Российские самолеты не смогут совершать полеты в воздушном пространстве Польши. Власти страны ввели такие ограничения в ответ на военное вторжение РФ в Украину.

Это значит, что российские самолеты не смогут:

взлетать из польских аэропортов;

приземляться в Польше;

летать над Польшей в транзитном режиме.

Раньше мы писали, что Германия готова отказаться от российского газа.

Также мы рассказывали, что магазины в Польше начали работать на поддержку Украины. 10% суммы покупок направляют на помощь украинцам.