Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
☢ Атака на ЗАЭС 🛡 Вторжение РФ 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Подальше от войны: что ждет украинских переселенцев в Польше

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
5 марта, 16:12
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, как украинским переселенцам получить помощь в Польше
Украинцы могут получить убежище в Польше
Украинцы могут получить убежище в Польше / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С начала вторжения России на территорию Украины люди выезжают в соседние страны, что в свою очередь упростили условия въезда и оказывают помощь украинцам с жильем, питанием и т.д. Не исключение и соседняя Польша.

"Сегодня" собрал для вас всю необходимую информацию для находящихся или только направляющихся в Польшу переселенцев.

Реклама

Заметим, что выезд за пределы Украины запрещен мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Среди исключений:

  • мужчины, имеющие удостоверение об отсрочке от призыва и уведомление о зачислении на специальный военный учет или заключение военно-врачебной комиссии о негодности;
  • лица, на удержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет или на ударжании которых есть ребенок с инвалидностью;
  • усыновители, опекуны или чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения АТО.

Для пересечения границы при себе обязательно иметь внутренний паспорт, удостоверяющий личность; если есть, то зарубежный, свидетельства о рождении детей, медицинскую документацию. С животными можно уезжать и без ветеринарного паспорта.

По информации Finance.ua, раньше, чтобы попасть в Польшу, нужно было обязательно иметь полис страхования — "зеленую карту". Однако с 28 февраля стало известно, что границы Польши, Словакии, Венгрии граждане Украины могут пересекаться без полисов. Такое решение поддержала еще и Молдова. Для других стран полис понадобится.

Реклама

Как добраться в Польшу?

Для начала вам нужно добраться до западных областей Украины. Напомним, что "Укрзализныця" сообщает об эвакуационных рейсах ежедневно на следующий день. Курсируют они по разным направлениям, время и маршрут можно просмотреть в сообщениях компании в Facebook или Telegram.

Из западных областей по железной дороге можно добраться до Польской Республики. Польская железная дорога разрешила украинцам бесплатно пользоваться поездами категории TLK и IC до 25 марта. Для этого при посадке достаточно показать документ, удостоверяющий личность.

Пункты пропуска

Как сообщает Finance.ua, с 25 февраля пропуск лиц, пересекающих границу пешком, осуществляется:

Реклама
  • во всех автомобильных пунктах пропуска на границе с Польшей во Львовской области;
  • в пункте пропуска "Устилуг" на Волыни;
  • в пункте пропуска "Шегини".

Все пункты пропуска на польско-украинской границе по ссылке.

Можно ли попасть в Польшу без загранпаспорта?

На правительственном сайте Республики Польша указано, что попасть в страну можно даже без загранпаспорта.

В таком случае следует подать заявление о международной защите на польской границе. Важно иметь с собой другой документ, удостоверяющий личность, и при опросе на границе объяснить, что вы хотите подать заявление на получение статуса беженца в Польше. Также необходимо будет объяснить, почему вы уезжаете с Украины.

От границы по Польше

От границы автобусный перевозчик Flixbus бесплатно перевозит беженцев. Рейс курсирует от Перемышля и Жешува и развозит людей по территории Польши.

Получить бесплатный билет можно на вокзале в Перемышле у работника компании, одетого в фирменную зеленую куртку с логотипом "Flixbus".

Также можно получить онлайн билет. Для этого необходимо отправить запрос на электронную почту [email protected] с темой письма "Украина". В тексте письма нужно указать город отправления (Перемышль или Жешув) и место назначения, свое имя и фамилия, номер телефона и адрес электронной почты, на которую придет билет.

Как получить помощь в Польше?

По прибытии в Польшу украинцы могут воспользоваться помощью, предлагаемой польским правительством (питание, жилье и другую необходимую информацию). Следует обратиться в один из этих пунктов по адресам:

Как быть украинцам за границей?

Украинка Татьяна, которая занимается репетиторством в Познани, поделилась полезной информацией о проживании в Польше:

  • обмен валюты по возможности лучше осуществлять в Украине – в Польше почти невозможно найти обменники из гривен на злотый;
  • медицинская помощь (первичная, экстренная, стационарная, обследование) для граждан Украины бесплатная;
  • проезд в поездах с паспортом бесплатный до 25 марта;
  • на заправках топливо можно купить в одни руки не более 40 литров;
  • стартовые пакеты польских мобильных операторов раздают прямо на границе с Украиной бесплатно.

А блогер из Вроцлава Людмила сообщила, что работу искать стоит на таких сайтах:

  • Olx.pl.
  • Pracuj.pl.
  • Praca.pl.
  • Eurabota.com.
  • Flagma.pl.

Польша закрыла небо для российских самолетов

Российские самолеты не смогут совершать полеты в воздушном пространстве Польши. Власти страны ввели такие ограничения в ответ на военное вторжение РФ в Украину.

Это значит, что российские самолеты не смогут:

  • взлетать из польских аэропортов;

  • приземляться в Польше;

  • летать над Польшей в транзитном режиме.

Также мы рассказывали, что магазины в Польше начали работать на поддержку Украины. 10% суммы покупок направляют на помощь украинцам.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
София Зиновьева Это только начало! Кто выделил Украине более 660 млн. евро на борьбу с РФ София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Ульяна Лебич Подальше от войны: что ждет украинских переселенцев в Польше Ульяна Лебич · Редактор Деньги Сегодня
Евгения Пласконь Как пополнить счет на мобильном без интернета – инструкция Евгения Пласконь · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Финанс-дайджест
Больше новостей
Автор
Андрей Гаценко

Андрей Гаценко

Ведущий редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Крипторынок
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Ньюсмейкер
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
В кулуарах Власти
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Новости Украины
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Главное о деньгах
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Эвакуация
Куда УЗ отправляет поезда?
Новое расписание
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Цитата дня

Несколько лет в России запрещены вывески с курсом доллара и евро в банках, чтобы это не привлекало внимание и меньше люди задавались вопросом, как при дорогой нефти, стабильном притоке денежных средств от экспорта у них такой дорогой доллар, евро и ничего в стране не меняется.

Максим Орыщак, аналитик компании "Центр биржевых технологий"
Что будет дальше?
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

39048.76

Dogecoin (DOGE)

0.12

Ethereum (ETH)

2638.23

Litecoin (LTC)

103.16

Ripple (XRP)

0.76

Купить криптовалюту
Наши ангелы-хранители

Истребитель техники врага. Экс-футболист львовских «Карпат» Виталий Сапило был командиром танкового взвода, который уничтожил более 30 единиц техники врага. Герой Украины (посмертно). Погиб во время авиаудара.

Герої не вмирають!
Крутое пике
Война в Украине раздавила рубль
Чуда не случится?
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
На связи
Мобильные операторы меняют условия
Что нужно знать
Истории подвигов
Подполковник Круглов Андрей. Вывел подразделение ЗРК "Бук" из-под ударов врага и лично уничтожил два российских вертолета и один самолет, получив прозвище “снайпер-ракетчик” и звание Герой Украины.
Слава Україні!
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Как поддержать армию

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Коммуналка
Что делать с платежками во время войны?
Узнать!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять