"Укрзализныця" запускает новые поезда в Польшу (список)

"Укрзализныця" 5 марта продолжает отправлять эвакуационные поезда за границу, чтобы увезти украинцев подальше от боевых действий.
О расписании и направлениях компания сообщила в Facebook.
Итак, 5 марта курсируют следующие поезда:
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- № 912/913 Запорожье – Хелм в 11:00.
- № 7609/7610 Львов – Пшемысль в 12:12.
- №7616/7617 Львов – Хелм в 14:00.
- №7611/7612 Львов – Пшемысль в 15:40.
- №67/68 Киев – Варшава в 19:13 (с группой вагонов на Хелм).
- №7601/7602 Львов – Пшемысль в 19:55.
- №7618/7619 Львов – Хелм в 20:30.
- №904/905 Запорожье – Хелм в 23:00.
- №7620/7621 Львов – Хелм в 23:55.
Со ст. Чоп к ст. Захонь (Венгрия) будет курсировать 9 пар поездов венгерского формирования.
Бесплатный проезд для украинцев
В 11 странах Европы ввели бесплатный проезд на железной дороге для украинцев. Чтобы воспользоваться предложением, достаточно показать паспорт.
Да, бесплатный проезд в муниципальном транспорте Вены ввела Австрия.
В Бельгии перевозят украинцев без оплаты за проезд в любой пункт на поездах SNCB, скоростных TGV и Thalys, Eurostar. Билеты выдают в международных кассах и терминалах вокзала Brussels – Midi.
Для украинцев действует предложение бесплатного проезда по всей территории Венгрии на поездах MAV-START, по всем маршрутам в Грузии, по рейсам Deutche Bahn из Польши в Германию.
Нидерланды предоставляют украинцам билет на день, который действует 24 часа и подходит для посадки на любой поезд.
Поляки перевозят украинцев 2-м классом по территории страны в поездах TLK и IC PKP Intercity. Билет выдают на кассе или кондуктор.
В Словакии граждане Украины могут воспользоваться услугами железнодорожной компании ZSSK и автобусного перевозчика Slovak Lines. В Финляндии для украинцев предложение действует от железнодорожного перевозчика VR, во Франции – на поездах SNFC.
По Чехии украинцам предоставили бесплатный проезд на транспорте Leo Express и CD. Последняя также осуществляет гуманитарные рейсы от границ Украины с Польшей и Словакией на территорию Чехии.
Раньше мы рассказывали, какие эвакуационные рейсы "Укрзализныця" запустила по территории Украины.
Также мы информировали, какая авиакомпания раздает украинцам бесплатные билеты.