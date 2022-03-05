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"Укрзализныця" запускает новые поезда в Польшу (список)

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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5 марта, 10:55
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Рассказываем, как можно покинуть страну по железной дороге 5 марта
Какие рейсы курсируют за границу
Какие рейсы курсируют за границу / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

"Укрзализныця" 5 марта продолжает отправлять эвакуационные поезда за границу, чтобы увезти украинцев подальше от боевых действий.

О расписании и направлениях компания сообщила в Facebook.

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Итак, 5 марта курсируют следующие поезда:

  • № 912/913 Запорожье – Хелм в 11:00.
  • № 7609/7610 Львов – Пшемысль в 12:12.
  • №7616/7617 Львов – Хелм в 14:00.
  • №7611/7612 Львов – Пшемысль в 15:40.
  • №67/68 Киев – Варшава в 19:13 (с группой вагонов на Хелм).
  • №7601/7602 Львов – Пшемысль в 19:55.
  • №7618/7619 Львов – Хелм в 20:30.
  • №904/905 Запорожье – Хелм в 23:00.
  • №7620/7621 Львов – Хелм в 23:55.

Со ст. Чоп к ст. Захонь (Венгрия) будет курсировать 9 пар поездов венгерского формирования.

Бесплатный проезд для украинцев

В 11 странах Европы ввели бесплатный проезд на железной дороге для украинцев. Чтобы воспользоваться предложением, достаточно показать паспорт.

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Да, бесплатный проезд в муниципальном транспорте Вены ввела Австрия.

В Бельгии перевозят украинцев без оплаты за проезд в любой пункт на поездах SNCB, скоростных TGV и Thalys, Eurostar. Билеты выдают в международных кассах и терминалах вокзала Brussels – Midi.

Для украинцев действует предложение бесплатного проезда по всей территории Венгрии на поездах MAV-START, по всем маршрутам в Грузии, по рейсам Deutche Bahn из Польши в Германию.

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Нидерланды предоставляют украинцам билет на день, который действует 24 часа и подходит для посадки на любой поезд.

Поляки перевозят украинцев 2-м классом по территории страны в поездах TLK и IC PKP Intercity. Билет выдают на кассе или кондуктор.

В Словакии граждане Украины могут воспользоваться услугами железнодорожной компании ZSSK и автобусного перевозчика Slovak Lines. В Финляндии для украинцев предложение действует от железнодорожного перевозчика VR, во Франции – на поездах SNFC.

По Чехии украинцам предоставили бесплатный проезд на транспорте Leo Express и CD. Последняя также осуществляет гуманитарные рейсы от границ Украины с Польшей и Словакией на территорию Чехии.

Раньше мы рассказывали, какие эвакуационные рейсы "Укрзализныця" запустила по территории Украины.

Также мы информировали, какая авиакомпания раздает украинцам бесплатные билеты.

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