Польские обменники отказываются от украинской гривни — в чем причина

С такой проблемой столкнулись беженцы с Украины

Польские обменники перенасыщены украинской валютой / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинские переселенцы, которые в результате войны вынуждены были выехать в Польшу, столкнулись с проблемой обмена валют – некоторые обменные пункты отказываются принимать гривни. Причина в том, что за последние дни украинской валюты было сдано столько, что их конвертация в злотые просто перестала окупаться.

Об этом сообщает inPoland.

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Конечно, поляки понимают ситуацию в Украине и поддерживают всячески наших граждан. Например, некоторые компании покупают украинскую валюту по фиксированному курсу (за одну гривню – 9 грн) и без всякого заработка. Но уже сейчас в польских обменных пунктах наблюдается переизбыток украинских денег.

Без осложнений и спекулятивных изменений курса валют деньги можно обменять по адресам:

Варшава – улица Свентокшиская, 32;

Варшава – площадь Конесер, 10;

Вроцлав – ул. Олавская 9;

Катовице – улица 3-го Мая, 18;

Гдыня – аллея Победы, 256.

Почему обменники отказывают?

По данным inPoland, ранее в обычные времена проблем с обменом не было – сдавая 1000 грн, можно было получить примерно 140 злотых. Однако в случае перенасыщения определенной валютой, которую некому фактически покупать, ситуация меняется.

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Подобное случилось и вследствие войны в Украине: с одной стороны многие беженцы хотят обменять свои сбережения в национальной валюте, а с другой – ее некому покупать, нет тех, кто взял бы на себя избыток гривни (тех же туристов).

Заметим, что только в первую неделю войны украинцы сдали в польские пункты обмена 9 млн грн, вместо этого обменники продали только 750 тыс. грн.

Как поступать в такой ситуации?

Ранее "Сегодня" разбирались в этом вопросе с финансовым аналитиком Алексеем Лупоносовым. По его словам, чтобы не попасть в описанную выше ситуацию, деньги лучше хранить на банковской карте, если вы планируете выезд за границу. Можно также обменять валюту непосредственно в банках или обменниках на территории Украины.

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"Нашей валюты уже многовато в той же Польше, Словакии. Уже говорят: не надо нам этой гривни! Так что поменять на валюту той страны, в которую вы приехали, будет крайне тяжело. С банковской картой вам будет проще – как рассчитаться, так и осуществить конвертацию валюты", — говорит эксперт.

Напомним, что в 11 странах Европы ввели бесплатный проезд на железной дороге для украинцев. Чтобы воспользоваться предложением, достаточно показать паспорт.

Раньше мы также рассказывали, что делать, если срок действия документов истек, паспорт утрачен или уничтожен, а спецслужбы не работают в условиях военного положения.