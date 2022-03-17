Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Рубль різко укріпився на біржі — як на це вплинула Україна

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
17 березня, 10:43
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Проте на "чорних ринках" доларом досі торгують по захмарним цінам
Що відбувається з рублем на біржі
Що відбувається з рублем на біржі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Долар США і євро дешевшають на" Московській біржі". Вранці 17 березня за підсумками першої хвилини торгів курс долара був 105,01 руб (-2,99 рубля до рівня попереднього закриття). Євро при цьому коштував 112,51 руб. (-5,19 рубля до рівня закриття середовища).

Про це свідчать дані Investing.

Реклама

Станом на 10:14 за київським часом рубль ще трохи укріпився по відношенню до долара та вартував вже 104,20 руб за дол.

Динаміка курсу на біржі
Динаміка курсу на біржі / Фото: Investing.com

Такі зміни, як пояснює більшість економістів, викликані надіям учасників ринку на досягнення прогресу в російсько-українських переговорах.

Реклама

Курс у банках Москви

Станом на 10:00 мск, на основі інформації, наданої банками та обмінними пунктами Москви, середній курс купівлі/продажу готівкового долара склав 88,6/121,97 руб.за долар.

Порівняно з попереднім днем 16 березня середній курс купівлі впав на 765 коп, середній курс продажу впав на 1847 коп.

Яка ситуація на "чорному ринку"

Тіньовий ринок росії, що виник на тлі обмеження операцій з валютою, зазвичай працює через соцмережі. Як повідомляє "Медуза", однією з форм цього явища є групи у містах, учасники яких домовляються один з одним про купівлю або продаж валюти та призначають зустріч.

Реклама

Вартість долара та євро у таких угодах значно перевищує офіційний курс і досягає 200 рублів.

Нагадаємо, що зараз у росії можна купити валюту лише безготівково. Зняти зі свого валютного рахунку можна не більше ніж 10 тисяч доларів; понад цю суму банки видають лише рублі.

Який максимум може бути у рубля?

Як розповів раніше "Сьогодні" економіст Олексій Кущ, вирахувати чітке визначення того, який буде максимальний курс рубля до долара, неможливо. Санкції тільки починають активізовуватись, тому остаточні цифри у відношенні рубля до долара ще не можна передбачити.

Слабшати рубль буде і від того, що російські енергоносії поступово будуть відтісняти з ринку провідних країн, в тому числі з європейського.

"Це ще тільки початок. Я думаю, що пік ослаблення рубля буде десь восени. Через 3-4 місяці", – зазначив Кущ.

Дефолт вже зовсім близько

16 березня Росія зобов'язана була виплатити відсотки за доларовими облігаціями на 117 млн дол, але ЗМІ пишуть про те, що уряд РФ вирішив не платити їх у доларовому еквіваленті.

Тоді Bloomberg оприлюднив три можливі сценації дефолту:

  • РФ таки виплатить відсотки в доларах і дещо відтягне боргову кризу, але інвестори чекатимуть виплат за доларовими облігаціями з терміном погашення 4 квітня. Якщо вдруге доларів не нашкребуть, це стане датою можливого дефолту;
  • Росія погасить борги у рублях, що більшість інвесторів визнає дефолтом, оскільки за цими облігаціями не передбачено виплати у такій валюті;
  • Росія взагалі не платитиме за відсотками, і тоді розпочнеться 30-денний пільговий період. Агресор повинен буде заплатити до 15 квітня, і якщо цього не станеться – настане класичний жорсткий дефолт.

Також разом з експертами "Сьогодні" розібралися, чи зможе РФ повторити іранський сценарій. Також експерти розказали "Сьогодні", що китайські компанії почнуть займати всі економічні ніші, що звільнилися у Росії.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Софія Зінов’єва Війна всього світу проти РФ: хто і як допомагає Україні у боротьбі з агресором Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич Monobank чи ПриватБанк? Карткою якого банку вигідніше розраховуватись у Британії Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Євгенія Пласконь Новий алгоритм: у Міненерго пояснили, що буде з тарифами на світло під час війни Євгенія Пласконь · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Фінанс-дайджест
Більше новин
Автор
Андрій Гаценко

Андрій Гаценко

Провідний редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Крипторинок
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини України
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Евакуація
Куди УЗ відправляє поїзди?
Новий розклад
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Цитата дня

Купувати зараз іноземну валюту на чорному ринку не варто. Курс буде завищеним і заробити на зворотній конвертації не факт, що вийде. Ніхто не знає, які рішення щодо монетарної політики будуть ухвалені після завершення війни.

Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
Що буде далі?
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

40826.39

Dogecoin (DOGE)

0.12

Ethereum (ETH)

2767.47

Litecoin (LTC)

109.33

Ripple (XRP)

0.79

Купити криптовалюту
Повоєнна допомога
"План Маршалла" для України
Що буде після війни?
Наші янголи-охоронці

Ігумен ПЦУ Платон (Роман) Моргунов Вiйськовий капелан 53-ї механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха. До останнього подиху духовно підтримував наших захисників, надихав мужністю, давав віру і надію. У місті Волноваха на Донеччині був вбитий російськими загарбниками. За нами правда. З нами - Бог!

Герої не вмирають!
Круте піке
Війна в Україні розчавила рубль
Дива не станеться?
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
На зв'язку
Національний роумінг в Україні
Перемикайтеся!
Історії звитяг
П'єр Афнер – активіст із французького курорту Біарриц, що на березі Біскайської затоки. Змінив замки на шикарній віллі дочки Путіна, чим завдав ворогові збитків у $3,7 млн ​​(вартість садиби). Встановив над будинком синьо-жовтий прапор і зараз займається передачею споруди для проживання там українських біженці
Слава Україні!
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Як відстежити окупантів

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Комуналка
Що робити з платіжками під час війни?
Дізнатися!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти