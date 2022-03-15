Втратить все і навіть більше: РФ стоїть на порозі першого за століття дефолту

Аналітики прогнозують три сценарії розвитку подій

Аналітики прогнозують дефолт вже 16 березня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Санкції, які країни Заходу вводять проти Росії за її вторгнення на територію України, серйозно б'ють по економіці агресорки. Зовнішній борг РФ і її компаній досягає приблизно 150 млрд дол., і вже в середу, 16 березня, за ним може бути оголошений дефолт.

Про це повідомляють аналітики агентства Bloomberg.

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16 березня — це день, коли Росія повинна виплатити відсотки за доларовими облігаціями на суму 117 мільйонів доларів США. Саме від результатів цього дня будуть залежати подальші дефолтні перспективи Росії.

"Дефолт Росії в кінці 1990-х років був спричинений внутрішнім боргом. Тому дефолт в іноземній валюті стане першим в історії після революції 1917 року, коли більшовики відмовилися визнати борги царя", – відзначають аналітики й говорять про три сценарії можливого дефолту.

Сценарій № 1

Росія виплачує відсотки за доларовими облігаціями в доларах. Це допоможе тимчасово запобігти борговій кризі. Однак інвестори чекатимуть виплат за доларовими облігаціями з терміном погашення 4 квітня.

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І якщо доларів на цю виплату вже не вистачить, то це стане новою датою можливого дефолту РФ.

Сценарій № 2

Росія погашає доларові облігації в рублях. Деякі контракти за облігаціями передбачають таку можливість, але не облігації, відсотки за якими повинні бути виплачені 16 березня. І саме тому більшість інвесторів вважатимуть це дефолтом.

Ще 14 березня Мінфін РФ дав платіжне доручення про виплати 16 березня купонного доходу за облігаціями на 117,2 млн доларів США. Але у відомстві не вказали, в якій валюті будуть виплачені гроші. Водночас в РФ затвердили Тимчасовий порядок виплат за боргами держави в іноземній валюті, який дозволяє виплати в рублях.

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Сценарій № 3

Росіяни взагалі не платитимуть. Тоді в РФ буде тридцятиденний пільговий період. Якщо до 15 квітня РФ не заплатить, настане класичний жорсткий дефолт. У такому випадку для Росії буде заблокований доступ до фінансування.

Як кажуть аналітики, реалізація і другого, і третього сценарію призведе до хвилі дефолтів за боргом в іноземній валюті на суму близько 150 млрд доларів США. Нині борг за облігаціями Росії становить 39,9 млрд доларів США, борги російських компаній в іноземній валюті – 105 млрд доларів США, зокрема:

"Газпрому" – 25,5 млрд доларів США;

РЗ (рос. – РЖД) – 4,9 млрд доларів США;

ЛУКОЙЛу та Сбербанку – по 3 млрд доларів США.

Європа затвердила четвертий пакет санкцій

Євросоюз затвердив четвертий пакет санкцій проти Росії, яка підступно вторглася на територію України 24 лютого та почала війну без правил.

Санкції спрямовані проти фізичних та юридичних осіб, причетних до війни з Україною, також вони стосуються кількох секторів російської економіки.

Як передає агентство Reuters, подробиці санкцій не розголошують, але французьке головування заявило, що буде анульовано торговий статус Росії в режимі найбільшого сприяння. Повний пакет заходів проти агресора буде зрозумілий після публікування в Офіційному журналі Європейського Союзу, коли санкції набудуть чинності.

Раніше ми розповідали, які компанії відмовляються працювати в РФ, а також які галузі економіки активно розвиватимуться в Україні після війни.